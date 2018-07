Ameaçado pelo Z-4, Londrina recebe Oeste tentando quebrar sequência ruim

ÁRBITRO: Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO) Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Edson Antônio de Sousa (GO)

O duelo entre o Londrina e Oeste nesta terça-feira (24), às 19h15, coloca frente a frente dois times que tropeçaram na última rodada da Série B. O Tubarão perdeu para o Criciúma fora de casa pelo placar de 2 a 1, enquanto o Rubrão empatou na Arena Barueri com o Paysandu pelo placar de 2 a 2.

O último encontro entre o Londrina e Oeste aconteceu em setembro de 2017, pelo Campeonato Brasileiro Série B, na Arena Barueri e traz lembranças boas para o torcedor do Rubrão. Na oportunidade, os paulistas conseguira goleada por 4 a 1,de virada. O Tubarão abriu o placar com um gol contra de João Roberto, mas os mandantes foram para cima e garantiram a virada com Rafael Luz, Anderson, Lídio e Robert.

Paulinho Moccelin afirma que apoio do torcedor será fundamental

Com ações promocionais e valores mais baratos ao torcedor que for ao Estádio do Café nesta terça-feira (24). E a presença do público poderá ser o diferencial para o Tubarão voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, afirma o atacante Paulinho Moccelin.



“Temos um grupo bom e sabemos que a situação não é a que queremos. Mas não podemos baixar a cabeça”, afirma o jogador. “Acredito que logo essa fase vai passar. Estamos trabalhando para isso. Não temos muito tempo para ficar lamentando, então é dar sequência no trabalho”, acrescenta o atacante.

O técnico do Londrina, Sérgio Soares, contará com o retorno de Dagoberto, que cumpriu suspensão na última rodada, após ser expulso na derrota contra o Avaí. Já o volante Jardel não estará presente no onze inicial diante do Rubrão por conta de acúmulo de amarelos.

Antes da partida, o comandante destacou a evolução de sua equipe, mesmo com a ruim campanha, além de enfatizar a necessidade de melhora. Além disso, elogiou a volta de Dagoberto e ressaltou a qualidade do ex-jogador do São Paulo.

“Tivemos uma evolução de ser um time mais agressivo, de criar as oportunidades. Isso teve uma evolução. Ainda há ajustes para se fazer. Estamos procurando isso a cada treino, a cada jogo, para que alcancemos os resultados”, explicou, antes de completar.

“O Dagoberto é um jogador importante, com qualidade e que preocupa os adversários. É um jogador que realmente faz falta. É um atleta que vamos ter para a próxima partida. Ele, junto com o Thiago Ribeiro, vai aumentar a qualidade e a questão ofensiva da equipe”, concluiu.

Oeste lida com desfalques para partida no Paraná

Sem o volante Betinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Oeste embarcou nesta segunda-feira para Londrina, onde enfrenta o time local, em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Roberto Cavalo, também não poderá contar seu meio campista com o aatcante Bruno Lopes, com problemas na coxa direita.

Fora isso, o treinador rubro-negro tem força total para encarar o duelo no Estádio do Café. Ele deve repetir a escalação do empate com o Paysandu, colocando Rodrigo Souza na vaga de Betinho. O Oeste ocupa a 11ª colocação, com 22 pontos, mas está a apenas cinco do Atlético-GO, primeiro time no G-4.