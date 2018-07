Júnior Brandão alcança artilheiria, Atlético-GO busca empate contra CSA e entra no G-4

O Atlético-GO recebeu o CSA na noite de segunda-feira (23), no Estádio Olímpico, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Junior Brandão abriu o placar para os donos da casa, mas viu Didira e Daniel Costa virarem ainda no primeiro tempo. No fim do segundo tempo, Junior Brandão, novamente, salvou o Dragão da derrota e se tornou o artilheiro do campeonato.

A noite prometia ser muito boa para o Atlético-GO, que abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo. Junior Brandão pegou a bola na entrada da área e encheu o pé, no ângulo, para fazer um belo gol.

Mas o encanto acabou rápido. Aos seis minutos, o CSA chegou ao empate com Didira, que recebeu um cruzamento pela direita e desviou para o fundo do gol. Aos 18 minutos, a virada chegou com um pênalti marcado para os visitantes. O juiz entendeu que Bruno Santos usou o braço de forma indevida, em corte de um cruzamento na área. Daniel Costa não desperdiçou a chance e bateu no fundo das redes, virando o jogo para os alagoanos: 2 a 1.

O segundo tempo começou com o Dragão assustando os adversários. Aos três minutos, Lucas Rocha cruzou na área e Renato Kayser cabeceou na trave. Seis minutos depois, o mesmo Kayser mandou mais uma bola cabeceada na trave.

A pressão ainda continuava com os donos da casa, que tentavam a todo custo furar a retranca montada pelo CSA, que apostava nos contra-ataques. O Atlético-GO chegou a ter 66% de posse de bola, com 18 finalizações, sendo apenas três no gol.

Até que a recompensa chegou: em bonita jogada, Júlio César tocou de calcanhar para Junior Brandão, que bateu forte no ângulo do goleiro e fez seu segundo golaço na partida, salvando o time da derrota em casa.

Com o empate, as duas equipes somaram apenas um ponto. O CSA continua na vice-liderança, agora com os mesmos 30 pontos do líder Fortaleza. O Atlético-GO, por sua vez, chegou aos 27 pontos e entrou no G-4, e depende de outros resultados para saber se continua entre os quatro melhores da Série B.

Na próxima rodada o CSA enfrenta o Avaí, no Estádio da Ressacada, na próxima sexta-feira (27), às 19h15. Já o Atlético-GO vai à Sorocaba enfrentar o São Bento, no sábado (28), às 16h30.