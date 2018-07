Paraná confirma retorno do meio-campista  Maicosuel após 12 anos

Em busca de se reforçar para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Paraná anunciou na última segunda-feira (24), o meio-campista Maicosuel, um velho conhecido da torcida paranaense.

Maicosuel, acerta sua volta ao clube que o revelou para o futebol brasileiro, depois que foi campeão paranaense em 2006, mesmo ano em que garantiu a classificação da Gralha para a Libertadores. Em seu Twitter oficial, o Paraná confirmou a chegada do reforço que assina com status de ídolo da equipe.

Ele voltou! E voltou para continuar uma linda história com nosso manto. 12 anos depois, Maicosuel está de volta à Vila Capanema para reforçar o Tricolor na disputa do Campeonato Brasileiro 2018. pic.twitter.com/4rsOUtdPJw — Paraná Clube (@ParanaClube) 24 de julho de 2018

Aos 32 anos, o atleta chega por empréstimo, visto foi comprado pelo São Paulo no início de 2018, mas não correspondeu com a camisa do Tricolor Paulista, quando foi emprestado ao Grêmio. Enquanto esteve no Imortal, o meio-campista atuou em 12 partidas, mas não marcou nenhum gol.

Em entrevista concedida em sua apresentação, Maicosuel se mostrou animado com o retorno e pediu o apoio da torcida que viu na época em que atuava pelo clube e que também viu na campanha do acesso rumo à Série A, no último ano.

“É muito legal ver o quanto o Paraná evoluiu. A estrutura no CT é ótima e nesse primeiro contato fui bem recebido por todos os profissionais. Em 2006, nosso torcedor lotava o Pinheirão e a Vila para comemorar nossas vitórias. Vi a festa que fizeram ano passado, na campanha do acesso. É disso que precisamos: torcida na arquibancada e um bom futebol para conquistarmos os objetivos”, ressaltou Maicosuel que ainda não tem data prevista para estrear, visto que estava treinando separado da equipe.