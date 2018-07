Pressionado por reforços, Ricardo Lomba comenta mercado do Flamengo

O mercado de transferências do Flamengo é o assunto do momento atualmente. Durante a semana, os veículos de comunicação passaram seu foco para apurar as informações recebidas de chegadas e saídas do Rubro-Negro, e muitas delas foram confirmadas como boas notícias aos torcedores do clube.

Nesta quinta-feira (26), o Vice-Presidente de Futebol da instituição, Ricardo Lomba, foi o convidado ilustre do programa 'Seleção Sportv' para esclarecer as movimentações ocorridas. O dirigente tratou de explicar as negociações em andamento e também comentou o atual momento do time nas competições disputadas.

O principal nome aguardado pelo clube nos próximos dias é o de Vitinho, atacante do CSKA Moscou, com passagens por Botafogo e Internacional, pelo Brasil. A chegada do jogador ao Flamengo é tratada como certa pela mídia e a negociação é encarada como "bastante avançada" pelo clube, tal qual Lomba comentou na entrevista. O cartola prezou pela cautela, mas afirmou que apenas detalhes de documentação separam o anúncio da contratação e aproveitou para fazer elogios ao jogador e aos russos que tratam da negociação.

"Não podemos ainda cravar que é jogador do Flamengo, mas estamos caminhando muito bem nessa direção. Eu aproveito a oportunidade para ressaltar, inclusive, a participação do jogador, que tem mostrado muita vontade, facilitando. O CSKA também está sendo bastante flexível, quer dizer que está sendo uma negociação bem favorável(...) São detalhes de documentação pra cá, pra lá, mas está tudo caminhando como a gente esperava, de nas próximas horas, nos próximos dias, anunciar a contratação", afirmou Lomba.

O Flamengo também se movimenta no campo defensivo, em especial, entre os volantes da equipe. Diante da possível saída de Willian Arão - que emperrou nos últimos dias -, o clube está interessado no paraguaio Piris da Motta, jogador do San Lorenzo, da Argentina, que atua na função. Lomba confirmou a investida na peça de reposição, mas se esquivou de desdobramentos sobre o assunto.

"O Piris é um jogador que interessa, está nos planos. A gente está trabalhando em uma possível contratação, mas não tem informações mais densas sobre o assunto. O Arão, o que eu soube, estava bastante adiantada a negociação, mas houve algum problema de garantia com relação ao pagamento. De qualquer forma, hoje é atleta do Flamengo, então tem que treinar e estar à disposição pelo Flamengo", disse o dirigente.

Outra negociação tratada com alta possibilidade de acerto era a de Everton Felipe, meia do Sport. No entanto, após avanço considerável nas tratativas iniciais, o clube do Recife deseja receber o valor de R$ 6 milhões envolvidos na negociação à vista e as conversas travaram.

Na entrevista, Ricardo Lomba lamentou o imbróglio e praticamente afastou as chances de transferência do jogador ao Flamengo. O jovem de 21 anos havia sido cortado da relação do último jogo de sua equipe, já que completaria sete jogos no Campeonato Brasileiro e ficaria impedido de atuar por outra equipe no torneio. Porém, parece que seu futuro não será no Ninho do Urubu.

"O Everton Felipe também estava adiantado e houve um problema, não encontramos uma solução e, infelizmente, acho que não virá para o Flamengo."

Everton Felipe parece estar distante do Ninho do Urubu. Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Por fim, o dirigente revelou interesse da diretoria rubro-negra em contratações de mais peças para diferentes setores do elenco, incluindo a defesa, onde a equipe passa por diversas críticas e dificuldades há longo tempo, vide temporadas passadas.

Seja qual forem os nomes, o Flamengo precisa se apressar para apresentar e inscrever seus reforços nas competições disputadas. O prazo de inscrição de jogadores na Copa do Brasil se encerra na próxima segunda-feira (30).

"É bem provável que a gente consiga anunciar. Defesa, meia e ataque. Nós estamos trabalhando para isso. Espero que a Nação compreenda, porque são negociações um pouco mais complexas, são negociações que envolvem valores um pouco mais elevados, mas estamos trabalhando nessa direção e esperamos anunciar em breve. Isso significa, inclusive, poder inscrevê-los na Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores", completou Ricardo Lomba.

Outros pontos da entrevista:

Futuro de Guerrero

"A posição da diretoria do Flamengo é que é um excelente jogador, encorpa a equipe, tem participação no ataque de proteção de bola e é elogiado por todos. Temos que conseguir pegar as características dele que a gente defende e gosta e colocar na nossa realidade financeira atual, se temos condições da pedida dele, dentro do nosso orçamento, para gente conseguir levar isso até o final. Mas é um jogador que interessa, está nos planos do Flamengo e estamos tentando renovar. Diante do pedido do atleta e uma contraproposta, se, lamentavelmente, não chegarmos a um acordo, a gente vai ter de abrir mão desse jogador."

Maurício Barbieri



"Está se saindo muito bem, é respeitado pelo departamento de futebol, estamos satisfeitos com o trabalho dentro e fora de campo. Desejamos que fique até o fim do ano. O resultado sempre fala. Não pode ser isoladamente a razão para a contratação ou demissão, existem outros fatores que precisam ser levados em consideração."



Empate em Santos



"Sempre buscamos a vitória. Estamos em uma fase boa, time tem apresentado um bom futebol, mas jogar na Vila Belmiro é sempre complicado. Santos tem um bom time, tem ótimos jogadores e somamos um ponto. Não foi o ideal, mas somamos ponto."