Arão fica insatisfeito com condições apresentadas e ida para Olympiacos trava

Após ser dada como certa nos bastidores, a negociação entre Flamengo e Olympiacos-GRE para transferir Willian Arão pode acabar melando. O volante exige garantias salariais para seguir rumo à Europa, o que não foi feito pelo clube grego.

Os clubes já tinham entrado num acordo para a venda do jogador por R$ 10 milhões à vista. Basicamente só faltava o acerto com o atleta, mas após isso, a negociação segue travada. Dessa forma, Flamengo e atleta adotam uma postura parecida. Ambos exigem garantias financeiras para concretizar a negociação.

Arão quer saber como o clube grego irá pagar seu salário, já que em casos recentes, como os de Rodrigo Moledo (que foi para o Internacional) e Luciano (que se transferiu para o Fluminense), os jogadores saíram por não receberem seus vencimentos. Entretanto, se mantiver essa situação, é provável que o jogador recuse a proposta e permaneça no rubro-negro carioca.

Mesmo não relacionado para a partida desta quarta-feira contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, o volante segue treinando normalmente com o restante do grupo no Ninho do Urubu enquanto o acordo não é selado.