Descontente com diretoria do Corinthians, Gaviões da Fiel faz manifestação na sede do clube

A semana terminou agitada para o Corinthians. Nesta sexta-feira (27), mesmo após a coletiva do presidente Andrés Sanchez para esclarecer pontos do futuro e da situação financeira do clube, a Gaviões da Fiel, principal torcida do clube, foi protestar em frente ao Parque São Jorge, sede social da agremiação.

A entrevista coletiva no CT Joaquim Grava da última quinta-feira, não foi esclarecedora segundo a torcida. A torcida organizada exige que dados concretos sejam apresentados, o que dão veracidade ao que a diretoria fala, visto que não vive seus dias de confiança junto dos torcedores. Em seu Twitter oficial, a Gaviões divulgou um vídeo onde os presentes no local cantam músicas direcionadas ao gerente de marketing, Luis Paulo Rosenberg e a Andrés Sanchez.

Cadê as contas do estádio??? pic.twitter.com/rMqPn4iS48 — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) 27 de julho de 2018

"Alô Andrés, seu vacilão, mostra as contas e o balanço do Timão!" e também: "Ô Rosenberg, seu falastrão, pega suas coisas e vaza do Timão", cantavam os torcedores.

No protesto, os manifestantes distribuíram panfletos com as reivindicações exigidas pela organizada, como esclarecimentos sobre o futuro do estádio, destino do dinheiro que fora arrecadado com as vendas de atletas importantes, por exemplo. As mesmas exigências feitas num comunicado divulgado no próprio site da Gaviões. De acordo com o jornalista Rodrigo Vassoni, repórter do portal 'Meu Timão, site segmentado do clube, cerca de 1000 manifestantes ocuparam a frente do Parque São Jorge.