Quatro anos, três quedas: Joinville perde para Tupi e cai para Série D três anos após jogar Série A

A derrota por 2 a 0 para o Tupi, em Juiz de Fora, neste sábado (27) decretou o rebaixamento do Joinville para a Série D do Campeonato Brasileiro, com duas rodadas de antecedência. A queda é o ponto mais baixo da trajetória do clube, que chegou a jogar a Série A em 2015 após ter sido campeão da Série B em 2014.

Com uma campanha que contou com 12 derrotas, um empate e apenas três vitórias, além de um saldo negativo de 24 gols, o JEC se tornou o primeiro time brasileiro rebaixado na atual temporada.

Mas sabemos que não foi só o resultado de hoje. Essa derrota começou há muito tempo, talvez teríamos que voltar três ou quatro anos para entender tudo o que culminou em mais uma queda de divisão nesta tarde, em Juiz de Fora. — Joinville Esporte Clube (@jec_online) 28 de julho de 2018

O clube publicou um texto em seus perfis nas redes sociais se desculpando com o torcedor pela campanha desastrosa.

"Sabemos que não foi só o resultado de hoje. Essa derrota começou há muito tempo, talvez teríamos que voltar três ou quatro anos para entender tudo o que culminou em mais uma queda de divisão nesta tarde, em Juiz de Fora. Decisões precipitadas, equívocos em algumas escolhas dentro e fora de campo, e até a falta da execução de um planejamento mais digno da história do Joinville Esporte Clube. Todos falhamos! Hoje choramos juntos mais uma vez, e nunca nos acostumaremos a lidar com a tristeza."'

JOINVILLE NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

2014 - Série B: campeão (promovido)

2015 - Série A: 20º colocado (rebaixado)

2016 - Série B: 17º colocado (rebaixado)

2017 - Série C: nono colocado

2018 - Série C: último do grupo B - 10 pontos em 16 rodadas (rebaixado)