Após tropeço na estreia, Seleção feminina busca recuperação contra Japão pelo Torneio das Nações

O duelo entre o Brasil e Japão neste domingo (28), às 17h15, coloca frente a frente dois times em situações diferentes no Torneio das Nações. Na última rodada o Brasil perdeu em um para a Austrália pelo placar de 3 a 1 . Já o Japão venceu na sua estreia a Nova Zelândia pelo placar de 3 a 1.

Neste domingo, o Rentschler Field receberá o duelo entre Brasil e Japão às 17h15 (de Brasília). Na sequência, Estados Unidos e Austrália se enfrentam às 20 horas (de Brasília).

Seleção realiza reconhecimento do gramado da partida

Debaixo de forte sol e muito calor, a Seleção Brasileira Feminina realizou o seu primeiro e único treino em Connecticut, estado que receberá a segunda rodada do Torneio das Nações. Neste sábado, o time do técnico Vadão aproveitou para conhecer o palco do duelo contra o Japão deste domingo (29).

Enquanto as titulares no jogo contra a Austrália fizeram exercícios regenerativos, as outras jogadoras do grupo treinaram forte em campo reduzido e também trabalharam a parte tática.

Toda a atividade foi realizada no Rentschler Field, estádio utilizado regularmente para o futebol americano da UConn (Universidade Connecticut). A estrutura tem capacidade para quase 40 mil torcedores e tem um gramado em excelente estado.

Com exclusividade a meia Camilinha falou com a VAVEL Brasil sobre a expectativa para o jogo.

"Infelizmente a estreia não foi como gostaríamos, mas vale destacar o empenho de todas as meninas. Pouco tempo de trabalho e cansaço da viagem, certamente, influenciaram bastante. Domingo, esperamos apresentar um futebol melhor para vencermos'' Disse Camilinha.