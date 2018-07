Após dez anos, Cuca acerta retorno ao Santos

Nem Luxemburgo, nem Zé Ricardo, tampouco Osório, o novo técnico do Santos será Cuca. Em contato feito com a diretoria santista na manhã desta segunda (30) o acerto foi firmado.

A informação foi dada inicialmente pelo "UOL Esporte" e foi confirmada pela reportagem da VAVEL Brasil . O acerto foi confirmado em entrevista coletiva do executivo de futebol Ricardo Gomes.

"Treinador competente, experiente, com títulos, corresponde ao perfil ofensivo do Santos. Ele reúne todas as qualidades para esse trabalho", disse sobre Cuca.

O nome do treinador não foi especulado até essa segunda, mas ganhou força nas últimas horas. A diretoria já tinha um acerto com Zé Ricardo, que perdeu forças nos bastidores após declaração do vice-presidente santista Orlando Rollo sendo contrário a sua vinda. Após isso, o Peixe ainda tentou o colombiano Osório, mas não chegou a um acordo. Vanderlei Luxemburgo também ganhou forças, após pressão de conselheiros ligados ao ex-presidente Marcelo Teixeira (presidente do conselho deliberativo), o treinador chegou até se reunir com o presidente José Carlos Peres, mas negociação não avançou.

Cuca estava sem dirigir nenhum time desde outubro de 2017, quando deixou o Palmeiras. Essa será a sua segunda passagem como técnico do Peixe, a primeira, em 2008, foi sem sucesso, com 14 partidas, três vitórias, quatro empates e sete derrotas. Assim como em 2018, o técnico chega para tirar o time das proximidades da zona do rebaixamento.

O Twitter do Santos compartilhou uma frase dita pelo treinador, citando a responsabilidade de vestir a camisa 10 do Peixe (Cuca vestiu como jogador na década de 90).

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">“Quando você entrava no vestiário da Vila Belmiro, tinha um armário lacrado, do Pelé. Vestir a camisa 10 é um baque. Toda sua infância passa dentro de você. Eu falo que muitas coisas têm seu preço e algumas o seu valor. Essa tem um valor inestimável.”</p>— Santos Futebol Clube (@SantosFC) <a href="https://twitter.com/SantosFC/status/1023977024635985920?ref_src=twsrc%5Etfw">30 de julho de 2018</a></blockquote>

O Executivo de Futebol, Ricardo Gomes, concederá entrevista coletiva ainda nesta segunda para confirmar oficialmente o acerto.