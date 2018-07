Com Berrío e Vitinho, Flamengo divulga lista de relacionados para confronto diante do Grêmio

Nesta terça-feira (31), o Flamengo viajou para o Rio Grande do Sul, onde permanecerá durante a semana para disputa de duas partidas, ambas contra o Grêmio. Na próxima quarta-feira (1), enfrenta o Tricolor pela Copa do Brasil, no primeiro jogo das quartas de final. As equipes voltam a se enfrentar no dia 4 de agosto, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Entre os integrantes no embarque, cinco novidades em relação ao confronto diante do Sport, último confronto do Flamengo. Entre elas, duas aparições especiais: Berrío, que não era relacionado há nove meses, por conta de grave lesão no joelho direito, faz seu retorno ao Rubro-Negro; além do colombiano, Vitinho, mais novo reforço da equipe, foi regularizado e está pronto para estrear com a camisa 14.

Além deles, Gabriel Batista, Lincoln e Willian Arão também aparecem na lista. Os jovens jogadores não apareceram na última ocasião devido à grande concorrência no setor, enquanto o volante estava negociando sua saída para o Olympiakos, da Grécia, que esteve perto de ser selada, no entanto, Arão não aceitou condições duvidosas do contrato e travou a ida ao futebol europeu.

O Flamengo também conta com um desfalque especial. Em fim de contrato e ainda sem definição sobre seu futuro, o atacante Paolo Guerrero reclamou de dores na coxa esquerda e foi cortado da viagem.

A decisiva semana cede ao Rubro-Negro a chance de encerrar um gigante e incômodo tabu. Há 24 anos, o clube carioca não vence os gaúchos em em seus domínios. A última vitória se deu em novembro de 1994, quando Nélio marcou para a equipe visitante no Estádio Olímpico. Agora na Arena do Grêmio, o Flamengo enfrenta a equipe da casa, pela primeira parte dos confrontos a ocorrer neste movimentado mês de agosto, nesta quarta-feira (1), às 21h45.