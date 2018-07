Rodrygo treina normalmente e deve jogar contra o Cruzeiro

Google Plus

O atacante Rodrygo, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo nos minutos finais da partida contra o América-MG neste domingo (29), passou por duas avaliações nos últimos dias e não deve ser desfalque para o Peixe na partida desta quarta-feira (1), contra o Cruzeiro, pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O atacante treinou normalmente na atividade realizada nesta terça (31), véspera da partida contra a Raposa, e deu fortes indícios de permanecer entre os titulares.

A atividade desta terça-feira (31) foi aberta para a imprensa por apenas 30 minutos por exigência da nova comissão técnica, comandada pelo treinador Cuca. Dentro do que os jornalistas puderam observar, o "Raio" participou das atividades normalmente, e deve ir a campo nesta quarta-feira, diferentemente do companheiro de ataque, Eduardo Sasha, e do zagueiro Lucas Veríssimo, lesionados, e que estão fora da partida.

Rodrygo fez 32 jogos nesta temporada e já marcou nove gols. O "Menino da Vila" é o vice-artilheiro do Peixe na temporada.