Santos tem dois desfalques para enfrentar o Cruzeiro

O atacante Eduarda Sasha e o zagueiro Lucas Veríssimo estão fora da primeira partida das quartas de finais da Copa do Brasil, que será realizada nesta quarta-feira (01), na Vila Belmiro, contra o Cruzeiro. O Departamento Médico do Peixe informou que o atacante foi diagnosticado com lesão na posterior da coxa esquerda, já o zagueiro se recupera de uma lombalgia e desfalcará o Santos pelo segundo jogo consecutivo.

Eduardo Sasha, que não marca há 17 jogos, já havia sentido um desconforto após a partida contra o Flamengo na última quarta (25), mas na ocasião o incômodo foi na coxa direita. Mesmo assim, Sasha treinou bem na sexta e no sábado e atuou na derrota contra o América-MG neste domingo (29), porém foi substituído no intervalo, após lesão. A previsão de retorno do jogador é de duas semanas.

Já Lucas Veríssimo, sofreu uma contratura muscular na região lombar no início da partida contra o Flamengo e não entrou em campo neste final de semana contra o Coelho.

Sem Veríssimo, a zaga do Santos contra o Cruzeiro deve ser mantida com David Braz e Gustavo Henrique. Já no lugar de Sasha, Jean Mota deve retornar à equipe titular.