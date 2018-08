Em jogo contra o Nacional-PAR, Joel Carli completa 100 jogos pelo Botafogo

Joel Carli iniciou a carreira no Botafogo em 2016, sem muita expectativa de dar certo pela visão dos torcedores, mas o argentino rapidamente conquistou a torcida alvinegra. Com quase dois anos jogando pelo clube e contrato até 2020, o zagueiro teve papel importante no ano de 2018 após marcar gol na final do Campeonato Carioca.

Nos dias atuais o titular absoluto não pensa em sair do Botafogo, o que prova sua fidelidade ao clube principalmente no início que recebeu uma proposta do Peñarol, do Uruguai, na qual o atleta nem se quer ouviu a oferta oferecida, mesmo que fosse reserva no time carioca.

“Sempre falei que sou muito agradecido ao Botafogo, ao futebol... Desde quando cheguei senti que era minha casa. Minha família sempre foi muito bem recebida. Sempre que estamos em um lugar em que gostamos muito, tentamos fazer sempre o melhor. Tenho uma meta, mas vou guardar para mim (risos)”.

O jogador conquistou seu espaço jogo a jogo, atingindo a titularidade através da dedicação. Carli comemorou o número que atinge no clube carioca, exaltando que não é algo que se vê hoje em dia no futebol.

“Sinto uma satisfação muito grande. Hoje no futebol é muito difícil que um jogador faça 100 jogos com a mesma camisa, ainda em um clube tão grande como o Botafogo. Desde quando cheguei trabalhei forte para continuar e chego com uma felicidade muito grande”.

Na noite deste quarta-feira (1), um novo capítulo será escrito pelo argentino, afinal, ele irá enfrentar o Nacional-PAR, às 19h30, pela Copa Sul-Americana.