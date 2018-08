Com contrato no fim, Fluminense renova com Pablo Dyego até dezembro de 2019

Após um começo de ano de indefinições, Pablo Dyego chega à reta final de 2018 com o contrato renovado pelo Fluminense até 2019.

O jogador que subiu da base em 2013 e ficou no banco no fim da campanha trágica do Brasileiro do mesmo ano, tem 24 anos e só em 2018 conseguiu ter sequência no elenco tricolor, após atuar por empréstimo no Canadá, Suécia e Polônia.

Abel Braga relacionou o atacante para a Pré-temporada nos Estados Unidos e sua força física e velocidade acabaram agradando o técnico. O técnico começou a apostar no atleta no segundo tempo dos jogos, chamando a atenção da torcida.

Seu primeiro gol foi na vitória por 3 x 0 contra o Nacional Potosí, partida no qual por pouco ficou de marcar um dos gols mais belos da história do Maracanã.

Com a saída de Abel Braga, o jogador ainda não teve chances com o técnico Marcelo Oliveira, mas suas atuações agradaram a diretoria, que acabou estendendo o vínculo até Dezembro de 2019. O jogador tem três gols em 20 jogos.

Pablo Dyego foi o primeiro dos doze jogadores com contratos que terminarão em dezembro a renovar com o clube.