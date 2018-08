Loss avalia comando no Corinthians após vitória sobre Chapecoense: "Estou evoluindo"

Na noite desta quarta feira (1°?), na Arena Corinthians, o Timão enfrentou a Chapecoense pelas quartas de finais da Copa do Brasil e venceu com gol de Romero. O recém contratado, Araos, fez sua estreia pela equipe Paulista. O técnico Osmar Loss garantiu sua quarta vitória em cinco jogos depois da Copa e avaliou seu próprio trabalho em entrevista concedida após o jogo.

"Eu acho que eu estou em evolução, não penso que estou pronto como as pessoas dizem. Igual o jogador de base, ele não está pronto, está em constante evolução, treinador está em constante evolução. O Tite quando começou foi evoluindo e hoje está na Seleção e continua em evolução. Eu fui da base e me considerava competente, fui para auxiliar e deu condição boa para a equipe e acredito que pude acrescentar mais para o Corinthians, hoje estou ajudando. Cada dia eu posso ficar melhor e é isso que estou buscando", comentou.

Na fria Itaquera - pouco mais de 10 graus - o Corinthians deu o primeiro passo rumo as semifinais da Copa do Brasil. Novamente, Romero, garantiu a vitória Alvinegra. Após lançamento de Cássio para Pedrinho, a joia da base levantou na área e o paraguaio marcou de cabeça, foi o sexto gol em três partidas.

Osmar Loss fez questão de ressaltar que apesar do bom momento, o time ainda tem o que melhorar para manter o nível das ultimas atuações.

"Tem muita coisa para ajustar. O futebol pode melhorar muito. À medida que a gente possa treinar, estudar podemos crescer muito. Precisamos encurtar mais, trabalhar em 25, 30 metros. Eu queria ver a equipe do Corinthians todos andando juntos ao mesmo tempo, usando a mesma faixa para defender e atacar. Isso precisa de rotatividade de treino e jogos, mas estamos evoluindo bem", disse Loss.

Perguntado sobre priorizar alguma competição - Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil - Loss afirmou que apesar da dificuldade não irá abrir mão de tentar colar nos lideres no Campeonato Nacional.

"A gente tem consciência que o Brasileiro nos leva até o final do ano. O Brasileiro hoje é o que a gente tem e não vamos abrir mão dele de forma alguma. Eu já falei que nossa caminhada é longa, mas possível. Mantendo o aproveitamento que estamos tendo vamos dar essa escalada. Não sei quando a gente vai chegar entre os líderes, mas nós vamos chegar", afirmou.

Antes do encerramento o treinador do time do Parque São Jorge analisou a estreia de Angelo Araos, recém chegado da Universidad do Chile.

"Eu acho que foi até difícil para ele, procuramos mais a sua característica do que seu entrosamento. Ele caiu para um lado, para o outro, deu um chute maravilhoso. Acho que foi talvez até prematura, mas a necessidade de ter um jogador de mobilidade e força nos fez antecipar essa estreia. Não pensei em colocar ele hoje. Pensamos em colocar nessas variáveis do campo, mas a ideia é ele jogar no meio. Pode jogar na ponta, já conversamos sobre isso", encerrou.

O Corinthians volta a campo nesse sábado (9), em Itaquera, contra o Atlético-PR, às 21h, pela 17° rodada do Brasileirão.