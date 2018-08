São Paulo inicia segunda fase da Sul-Americana buscando superar retrospecto contra argentinos

Nesta quinta-feira (2), o São Paulo enfrenta o Colón, da Argentina, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Na primeira partida, o Tricolor jogará diante de sua torcida, que promete lotar o Morumbi, apoiando o time rumo à próxima fase da competição.

Para que isso aconteça, o time paulista deve buscar um bom resultado dentro de casa, levando uma vantagem confortável para a partida de volta, onde terá que suportar toda a catimba dos argentinos.

Apesar do bom retrospecto jogando em casa contra os “Hermanos”, os números gerais mostram vantagem argentina. Os são-paulinos conquistaram 33 vitórias, 24 empates e sofreram 34 derrotas, em 91 jogos disputados contra os times do país vizinho. No saldo de gols, o time do Morumbi leva vantagem, 124 a 116.

Além disso, o São Paulo não costuma ir bem jogando na Argentina. Segundo informações do blog “Gol de Canela FC” e do site “São Paulo Sempre”, desde 1972, foram 31 confrontos contra equipes de pequeno, médio e grande porte do país. Jogos válidos pela Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa Mercosul, Supercopa Libertadores e até uma Copa de Ouro, realizada em 1993.

Nesses embates, o histórico não é nada animador. Em 31 partidas, o Tricolor conseguiu apenas duas vitórias jogando fora de casa, contra argentinos, sofrendo 54 gols e marcando apenas 24. A primeira das duas vitórias veio em 1995, quando o time conseguiu bater o Boca Juniors por 3 a 2, pela Supercopa Libertadores. O outro triunfo, foi a vitória marcante sobre o River Plate, também por 3 a 2, em pleno Monumental de Nuñes, pela semifinal da Libertadores de 2005.

Melhores momentos de River Plate x São Paulo, em 2005:

Desde então, o São Paulo não voltou a vencer em solo “hermano”. A última partida por lá, foi no dia 12 de abril deste ano, pela primeira fase da Copa Sul-Americana, onde o time empatou por 0 a 0 com o Rosário Central, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário.

O São Paulo conseguiu segurar o empate na Argentina, mesmo jogando com um a menos (Divulgação/São Paulo)

Retrospecto do São Paulo nos últimos dez jogos na Argentina:

12/04/2018 – Rosário Central 0x0 São Paulo (Copa Sul-Americana)

05/04/2017 – Defensa y Justicia 0x0 São Paulo (Copa Sul-Americana)

10/03/2016 – River Plate 1×1 São Paulo (Libertadores 2016)

01/04/2015 – San Lorenzo 1×0 São Paulo (Libertadores 2015)

14/03/2013 – Arsenal de Sarandí 2×1 São Paulo (Libertadores 2013)

05/12/2012 – Tigre 0x0 São Paulo (Copa Sul-Americana 2012)

19/09/2007 – Boca Juniors 2×1 São Paulo (Copa Sul-Americana 2007)

07/09/2006 – Boca Juniors 2×1 São Paulo (Copa Sul-Americana 2006)

10/05/2006 – Estudiantes 1×0 São Paulo (Libertadores 2006)



29/06/2005 – River Plate 2×3 São Paulo (Libertadores 2005) (última vitória jogando na Argentina)