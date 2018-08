Renato lamenta apagão do Grêmio em derrota para Estudiantes

Apesar de lamentar a derrota do Grêmio para o Estudiantes, na Argentina, pelo placar de 2 a 1, Renato Portaluppi apresentou otimismo para o jogo da volta, em Porto Alegre, no dia 28 de agosto.

De acordo com o treinador, o seu time teve chances de buscar o empate, mas, mesmo sem conseguir, o gol fora de casa mantém a equipe viva na disputa pela classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América.

Para Renato, a postura errada de seus comandados resultou na superioridade dos argentinos na primeira etapa.

"Não é que nossa equipe entrou desligada, mas que entramos no jogo do Estudiantes; o jogo da catimba. Procuramos fazer catimba, mas o nosso jogo é jogar futebol. Não gostei da equipe por isso. Não era pra competir em malandragem, mas ser malandro no momento certo", analisou o treinador.

Questionado sobre a pressão que será o jogo em Porto Alegre, pela necessidade do Grêmio marcar um gol para se classificar, Renato mostrou confiança em seu plantel.

"Sabíamos que o Estudiantes iria nos pressionar. Deu um apagão na nossa equipe nos primeiros 15, 20 minutos. Depois começamos a controlar e conseguimos fazer o gol no final do primeiro tempo. Um gol fora de casa na Libertadores vale bastante. Agora temos 90 minutos na Arena e lá a história será outra. Estamos vivos", declarou Portaluppi.

Ainda, segundo Renato, a escolha por iniciar a partida com Marcelo Oliveira e Pepê foi tática.

"O Marcelo entrou porque eu quis que ele jogasse. O Cortez está bem, como o Marcelo Oliveira também está bem. Sobre o Pepê, o garoto tem 20 anos. O atacante que fez o gol do Estudiantes tem 18. Não é a primeira vez que jogou com a camisa do Grêmio. Tem um futuro muito grande. Ele está no grupo do Grêmio e tem condições de jogar", defendeu o técnico.

O próximo compromisso do Tricolor Gaúcho é pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (12), em confronto com o Vitória, a partir das 19h. Provavelmente o Grêmio irá a campo com o time reserva, já que na quarta-feira (15), no Rio de Janeiro, enfrenta o Flamengo, em duelo decisivo pela Copa do Brasil.