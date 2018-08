Mesmo com boa atuação de Cássio, Corinthians cria pouco e é derrotado pelo Colo-Colo

Na noite desta quarta-feira (8), Colo-Colo, do Chile, e Corinthians se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O time chileno recebeu a equipe do Parque São Jorge, no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, e saiu derrotado pelo placar mínimo. O gol do Cacique foi marcado por Carmona aos 37 minutos do primeiro tempo.

Resumo da Partida

No começo do jogo, a equipe corinthiana assegurou a posse de bola e chegou mais vezes ao ataque, mas sem perigos à defesa do time chileno. Depois, a partida esfriou e ambos clubes tiveram dificuldades para criar jogadas ofensivas. Sendo que as melhores chances do primeiro tempo aconteceram depois dos trinta minutos, com chutes de Paredes e Zaldívia, que foram defendidos pelo goleiro Cássio.

Aos 37 minutos, o Colo-Colo abriu o placar. No lance do gol, após cruzamento na área, Lucas Barrios finalizou de primeira e o goleiro corinthiano defendeu. Porém, o volante Carmona aproveitou o rebote e balançou as redes.

Na a segunda etapa, o Corinthians voltou com dificuldades e para piorar a situação, o volante Gabriel foi expulso devido a uma entrada desnecessária no meio de campo. Com isso, o técnico Osmar Loss substituiu o meio-campista Jadson para colocar o zagueiro Léo Santos, já que não havia um volante no banco de reservas.

A dificuldade do Corinthians em criar jogadas ofensivas foi tão pertinente, que só conseguiu uma chance clara aos 38 minutos do segundo tempo, com um chute do lateral-esquerdo Danilo Avelar. Já o Colo-Colo poderia ter marcado mais gols e terminado a partida com um placar elástico, mas o goleiro Cássio realizou intervenções importantes e evitou um cenário pior para o Timão.

Próximo jogo

O próximo jogo do Colo-Colo será no domingo (12) contra o, às 17h30, no Estádio Monumental. O Corinthians também jogará no dia 12, contra a Chapecoense, às 16h, na Arena Corinthians.