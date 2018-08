Em nota oficial, Corinthians comunica que não prosseguirá com contratação de Juninho

Depois da repercussão negativa quanto a contratação do atacante Juninho, a diretoria do Corinthians veio a público nesta quinta-feira (9) e se pronunciou sobre o desenvolvimento das negociações do jogador de 19 anos que pertence ao Sport. De acordo com a nota emitida no site da agremiação paulista, o Timão não prosseguirá com as negociações e o atleta não fará mais parte do alvinegro.

"Ao entabular negociações com o atleta Juninho, o Corinthians visava não só atrair um promissor talento futebolístico, mas também encetar um processo de ressocialização dele. Sabedor de antecedentes desabonadores no seu passado, acreditamos que um jovem devidamente orientado teria condições de mudar de banda e, em vez de frequentar o grupo dos que tratam como corriqueira a agressão à mulher, pudesse se tornar um exemplo de evolução moral.

Ou seja, o episódio deveria representar um passo avante naquela que é bandeira sagrada do Timão: lutar contra qualquer forma de discriminação, abominar a violência, aliar-se aos mais fracos. Entretanto, considerando as inúmeras manifestações de torcedoras e torcedores contrários à eventual contratação de Juninho, informamos que ele não fará parte de nosso quadro de funcionários. O momento exige que o congraçamento de mentes em torno da causa feminista se sobreponha a quaisquer outras considerações.

Ademais, estaremos aumentando a importância do enfrentamento pelo Corinthians de um tema sensível como esse em um ambiente sabidamente machista como o futebol. Atuaremos no sentido de difundir por todas as instâncias do Clube essa doutrina para evitar ocorrências como essa e formaremos parcerias com instituições que também cuidem da ressocialização dos agressores homens para que a violência contra a mulher acabe no Brasil," Comunicou a nota assinada pelo presidente do Corinthians, Andrés Sanchez.

No início da semana, a equipe do Parque São Jorge comunicou que iria impôr regras para que o jogador cumpra seus deveres perante a sociedade para que não volte a ter problemas extracampo. O motivo que fez sua má fama se dá por conta do atacante ter sido acusado e preso por agressão física e cárcere privado de uma ex-namorada em novembro de 2017. Juninho, ainda teria audiência em dezembro de 2018, onde um juiz sentenciará sua pena, que pode variar de prisão ou até mesmo cumprimento de serviços sociais.

Entretanto, visto que o clube é presente em campanhas contra agressão a mulher, dentre outras inciativas, a crítica por parte de torcedoras cresceu nas redes sociais com a hashtag #JuninhoNoCorinthiansNão o que também contradiz com as campanhas promovidas pelo Corinthians. Dito isto, o clube resolveu não dar continuidade às negociações e o atleta seguirá no Sport.