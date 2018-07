Para combater mau momento, diretoria do Sport estuda nomes para reforçar equipe

O Sport vive fase difícil fora e dentro de campo. Durante o ano, sorrir com frequência não vem sendo rotina para os rubro-negros, que viram o time sucumbir na Copa do Brasil e no Campeonato Pernambucano. Até por isso, o pessimismo tomou conta antes do início do Brasileirão, mas o time surpreendeu, chegando até a ser vice-líder em um determinado momento. Uma nova diretoria de futebol, um novo treinador, e as coisas passaram a acontecer. Mas no momento atual já não acontecem mais.

Passada a Copa do Mundo, o Sport se encontra de volta a como mais viveu de janeiro até aqui em 2018: em crise. Dos últimos seis jogos, o Leão perdeu cinco e empatou um. ponto único, de dezoito possíveis. Resultados ruins fizeram com que as cobranças por reforços fossem ainda mais intensificadas pelo torcedor.

A necessidade de reforçar a equipe nunca foi negada pela diretoria, que chegou a tentar nomes como Arthur do Palmeiras, Gabriel Dias e Wellinton Silva, ambos do Internacional. De volta ao futebol brasileiro e já se destacando, Marcelo Cirino foi outro nome tentado, mas o Atlético Paranaense pediu um valor para compra definitiva. Algo prontamente descartado pela cúpula de futebol pernambucana, que sofre com problemas financeiros. Por outro lado, nomes de estrangeiros são oferecidos, mas diferente de clubes como Chapecoense, Vitória e Santos, o Sport não pretende investir nos mercados vizinhos. Comissão técnica e diretoria consideram arriscado investir o baixo orçamento restante em atletas que podem demorar para se adaptarem a realidade do futebol brasileiro.

Despontando como leque, a Serie B figura como uma opção interessante aos cartolas, que observam a competição rodada á rodada de modo muito ativo. Nesse cenário, alguns nomes foram listados. Alguns já tentados e descartados, como Ricardinho, versátil atleta do Guarani, que não o aceitou liberar. O Sport procura jogadores com cláusulas de saída sem custos em caso de proposta da Serie A, mas não vem obtendo sucesso na busca. Ao menos até agora.

Tentando driblar as dificuldades da falta de nomes disponíveis e dos problemas financeiros enfrentados pelo clube, a expectativa atual é de que os rubro-negros apareçam divulgando novos atletas. A busca mais efetiva é por um volante. Depois da saída de Anselmo, a ideia era de que Deivid, contratado ao Atlético Paranaense, substituísse o ex-camisa 8 á altura. O que vem passando longe de acontecer. O ex-atleticano, por sinal, é um dos grandes alvos da torcida, cada vez mais insatisfeita com suas exibições. Opções por ali, Nonoca e Ferreira não parecem convencer Claudinei, que nunca (caso de Nonoca) ou raramente os utilizam.

Semana promissora e movimentada se configura na Ilha

Questionado sobre Felipe Saraiva, após a derrota contra o Vitória em salvador, na última quinta (26), o diretor de futebol Leonardo Lopes já apontava sobre a proximidade do Sport em achar as peças que há mais de dois meses procura. "Nos próximos dias surgirão alguns nomes, e veremos se o Felipe Saraiva estará ou não nessa lista." Falou, em declaração para o repórter José Silvério, da Rádio Jornal.

Ontem, novamente numa coletiva pós resultado negativo, foi a vez do executivo de futebol contratado, Klauss Câmara, responder ao mesmo repórter e ser ainda mais incisivo. Falando, inclusive, que podem aparecer novidades já nessa segunda. "Não houve nenhum avanço nesses dois últimos dias (sábado e domingo), mas é provável que á partir de amanhã possamos anunciar algumas novidades. Estamos conversando."

Usufruindo-se da logística da ida ao Rio de Janeiro, a diretoria rubro-negra intensificou os contatos aos nomes pretendidos. A tendência é que no próximo domingo (5), em partida frente a Chapecoense, o Sport já tenha no mínimo duas caras novas como opções em seu elenco.

Salários atrasados com prazo para acabar

Não só foram os resultados negativos que fizeram os diretores do Sport voltarem a falar sobre reforços. Mesmo admitindo a necessidade, anteriormente os homens do futebol do leão deram uma brecada no assunto. O discurso era de que a prioridade seria ficar em dia com o elenco. Dos meses atrasados, maio já foi pago, e agora a tendência é que tudo volte a ficar em dia á partir de agosto. Nos bastidores, o otimismo quanto ao fim do assunto de débitos aos jogadores se deve a previsão da entrada de novas receitas. Um contrato milionário com pacote de espaço publicitário para patrocínios e jogos transmitidos internacionalmente já foi assinado e o dinheiro deve chegar em breve aos cofres do clube. Outra renda milionária vista como certa é o pagamento de uma das parcelas do atacante André, negociado com o Grêmio. Outras verbas, referentes ao desbloqueio da venda de Diego Souza e do patrocínio da Caixa Econômica Federal também estão sendo processadas internamente, mas sem prazo definitivo para resolução.