Atacante do Atlético-MG, Luan brinca sobre reencontro com Cuca, atualmente no Santos

Ídolos do clube, Luan e Cuca irão se encontrar pela quarta vez desde que o treinador deixou o Atlético-MG. O jogador e o técnico foram fundamentais na conquista do título da Copa Libertadores em 2013.

Cuca, dirigiu três clubes desde que deixou o time mineiro: Shandong Luneng-CNH, Palmeiras e agora o Santos, rival deste domingo (12), Estádio Independência, às 11h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Menino Maluquinho relembrou os duelo com o comandante de 55, já que a maioria saiu com a vitória. Na próxima partida, Luan conquistar os três pontos dentro de casa.

“Todas as que eu disputei contra ele eu me dei bem, só não em casa. Espero que dessa vez possa ser diferente. Jogo contra o Palmeiras lá, vencemos com gol do Donizete. Em casa, se não me engano, foi empate”, comentou

O primeiro duelo entre Luan e Cuca, foi contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O ex- jogador do Galo, Leandro Donizete, marcou o único gol da partida válida, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016.