Vice-presidente executivo do Botafogo exalta torcida e faz pedido: "Cheguem mais cedo”

Luís Fernando Santos, Vice Presidente Executivo do Botafogo, deu algumas declarações para a imprensa sobre o jogo de amanhã, no qual o Botafogo enfrenta o Nacional (PAR), no Nilton Santos. Os ingressos foram esgotados com um dia antes do duelo.

"Sabemos que a torcida do Botafogo virá apoiar intensamente o time. Faremos uma tremenda festa, com mosaico, faixas de mão, cerveja com preço promocional. Faremos tudo para que a participação da torcida seja um sucesso".

As bebidas alcoólicas por parte dos ambulantes dentro do estádio também foi assunto da coletiva, comunicando a proibição da venda de bebidas em lata.

"Nesse aspecto temos uma modificação do que vinha normalmente ocorrendo nos estádios em dias de jogo. Até então os ambulantes eram autorizados a vender bebida em lata com a condição de que a bebida fosse servida em latas. Infelizmente no último jogo algumas latas foram arremessadas no campo. Não existe um único vendedor. A única solução que nos foi apresentada é que não haverá venda de lata de nenhuma espécie por parte dos ambulantes".

Ainda informou que essa decisão não alegra o clube, afinal, o retorno era bom e os torcedores se sentiam mais confortáveis com bebidas e tudo mais: "Vemos isso com um inconveniente, mas é uma forma de defender o Botafogo"

O jogo será às 19h30min desta quinta-feira (16). Ou seja, será um horário bastante corrido, principalmente para aqueles torcedores que irão sair do trabalho direto para o jogo. Porém, Luís Fernando pediu que quem tiver disponibilidade de chegar cedo ao estádio, que o faça.

“O jogo é num horário extremamente complicado. Sabemos que a maioria das pessoas terá muita dificuldade de deixar seus locais de trabalho para vir ao estádio. É um esforço hercúleo. Quem puder, quem tiver condições, chegue mais cedo ao estádio, procure chegar cedo"

Luis Fernando ainda completou: “Nós convocamos o torcedor botafoguense a chegar cedo e a entrar no estádio. Lembrem que muitas outras pessoas chegarão depois. Não há estádio com capacidade para receber 40 mil pessoas em 30 minutos".

Uma das razões para os torcedores demorarem a entrar no estádio, é devido ao preço da comida e da bebida fora do estádio, que é mais barata do que os itens vendidos pelo clube dentro da casa alvinegra.

"Evidente que a cerveja e a comida do lado de fora são mais baratas, que é mais gostoso de ficar do lado de fora. A cerveja será vendida a preço promocional. Quem comprar o tíquete antes do fim da promoção, você pode trocar depois"

Cerca de 30 mil ingressos foram disponibilizados à venda e um dia antes da partida todos estavam esgotados. Torcida do Botafogo abraçou totalmente.

“Muito se falou que a torcida compareceu em função da política de preços. Certamente ajudou, mas a gente vê que a vontade da torcida de apoiar o time também está fazendo eles virem ao estádio".

O executivo do time ainda reiterou que os preços praticados pelo clube para o duelo contra o Nacional (PAR) são iguais aos do pacote de ingressos para toda a temporada, devido o baixo custo do mesmo.

Abertura dos portões e troca de gratuidades:

"Os portões às 17h30, as bilheterias abrirão às 16h30, mas apenas para sócios que têm gratuidades para trocar. Às 16h30, abre o estacionamento também".