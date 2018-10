Após punições, Brigatti faz apelo à torcida da Ponte Preta: "Se comportem"

A Ponte Preta venceu mais uma partida no Campeonato Brasileiro da Série B, dessa vez por 3 a 1, contra o Criciúma, no Estádio Moisés Lucarelli. O técnico João Brigatti destacou a presença da torcida para conquistar o resultado positivo e também espera que o clube não seja punido, para que tenha essa força nos jogos do segundo turno.

"Foi a segunda partida - e a segunda vitória- com a torcida presente no Brasileiro. Então peço: por favor torcedor da Ponte Preta, se comporte dentro do campo para que não venhamos a sofrer mais punições. Precisamos muito do apoio de vocês. Precisamos demais do apoio. Essa sim é a torcida que temos: sempre nos apoiando do início ao final. Fizemos gol, tomamos empate e vocês continuaram nos apoiando. A torcida passa essa tranquilidade a partir do momento que está do nosso lado, sabendo que tem 90 minutos para ganharmos a partida”, ressalta Brigatti.

Brigatti ainda falou sobre os objetivos da Macaca na Série B para voltar à primeira divisão do campeonato nacional. Para isso, destacou o empenho do elenco e que os torcedores terão um papel importante nesse projeto. Além disso, comentou sobre a boa partida que o volante Lucas Mineiro fez diante da vitória contra o Criciúma.

"Série B é guerra. Mobilizamos todo nosso elenco, porque sabíamos que seria uma partida muito difícil. Mas contando com o apoio da torcida, dificilmente sairemos derrotados daqui. Estamos focados em subir. O que interessa para nós é essa crescente da equipe. No segundo turno já temos seis pontos conquistados e precisamos muito do apoio da torcida”, disse o comandante da Ponte Preta.

“Todos que estão no elenco são importantes e vão jogar. Restam 17 partidas e eles tem que estar aptos e saber que ao entrar, tem que dar conta do recado. O Lucas é um grande jogador. Tem uma posição, principalmente no formato que jogamos, de médio central, além de ele ser canhoto e nós jogamos ele mais pelo lado direito. Tem uma facilidade de fazer marcação e o passe. Jogou muito contra o Paysandu e temos que ser coerentes. Jogou bem, vai permanecer”, completou.

Para finalizar, o técnico do time de Campinas disse que o próximo confronto será difícil. A Ponte Preta enfrenta o Londrina, na próxima terça-feira (21), às 19h15, no Estádio do Café.

“Temos uma guerra na terça, que é o Londrina. São três pontos muito importantes para nós. O nosso foco total agora é o time do Londrina. Uma partida muito difícil, contra uma equipe que vem em uma situação difícil e fará de tudo para nos derrotar. Vocês irão ver a guerra que será lá", concluiu João Brigatti.