Guarani vence Sampaio Corrêa fora de casa e fica a dois pontos do G-4

Neste sábado (18) o Sampaio Corrêa recebeu a equipe do Guarani, em partida valida pela 20° rodada do Brasileirão Série B 2018. O Bugre venceu pelo placar de 2 a 0, mesmo com o jogo equilibrado, o Guarani aproveitou melhor suas chances e conseguiu sair com a vitória. Com o resultado o time Paulista fica na sétima colocação e o time da casa continua na zona de rebaixamento ocupando a 19° colocação.

O Guarani chegou primeiro ao gol com Matheus Oliveira que arriscou uma ‘bomba’ de longe, aos três minutos. Depois o Bugre engatou a pressão, até que aos 15 minutos Matheus Oliveira recebeu um cruzamento, livre de marcação e chutou no canto baixo do goleiro Gustavo Busatto, para abrir o placar.

O time da casa foi ter a sua primeira oportunidade aos 18 minutos. Alison recebeu a bola na entrada da área e chutou forte, a bola passou a esquerda e foi para fora. Um minuto depois Bugre respondeu e um milagre duplo de Busatto, primeiro em chute de Rafael Longuine e depois no chute de Jefferson Nem.

Logo depois o jogo ficou equilibrado, quando aos 32 minutos o Sampaio teve uma chance com Bruninho. O jogador dominou no peito e chutou forte, o goleiro afastou para escanteio. Aos 40 o Sampaio chegou novamente com Bruninho que cruzou na cabeça de Bruno Moura, a bola passou perto, mas saiu. A última chance do jogo ficou por conta do Guarani, quando Wilson cobrou falta aos 46 e Busatto fez excelente defesa.

Os cinco primeiros minutos do segundo tempo teve um controle do Guarani, logo após o Sampaio teve suas chances. Dentre elas a de maior perigo, aos 17 minutos com o Guarani. Em um contra-ataque, Matheus Oliveira limpa a jogada e chuta rasteiro. A bola passa perto do gol.

O jogo volta a ficar equilibrado, até que o Sampaio chega com Jocinei em cobrança de falta. Com um chute forte e rasteiro, a bola bateu na trave e foi para fora. Aos 38 Bugre chegou ao segundo gol. Bruno Xavier livre de marcação, chutou forte de fora da área e contou com a falha do goleiro Busatto para fazer 2 a 0. No últimos minutos os dois times caem o ritmo de jogo e assim o Guarani controlou a bola só aguardando o apito final.

O Sampaio Corrêa volta a campo contra o Villa Nova, terça feira em casa, as 21:30. Já o Guarani encara o Atlético-GO no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP na próxima terça-feira (21), às 21:30.