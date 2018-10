Em jogo equilibrado, Cruzeiro fica atrás no placar e arranca empate com Bahia no Mineirão

Partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Mineirão, em Belo Horizonte

A partida deste domingo (19) entre Cruzeiro e Bahia, no Mineirão foi como dois jogos. Na primeira etapa, o time baiano apertou bem a marcação e deu muito trabalho ao ataque do time celeste, que pouco criou. Já no segundo tempo, mais ofensividade dos dois lados, não à toa, os gols saíram apenas na segunda metade do jogo. Grolli marcou para o Bahia aos 13 e Thiago Neves empatou logo cinco minutos depois.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. Bem colocada, a defesa do Bahia deu trabalho ao Cruzeiro, que não conseguia chegar ao gol. O time baiano também teve dificuldade para atacar, apesar de chegar conseguir chegar sempre pelo lado esquerdo, não criou grandes chances. Thiago Neves perdeu uma boa oportunidade no inicio, travado por Léo. Gilberto, aos 20, também não conseguiu deixar o dele.

O segundo tempo foi um jogo mais bonito, o Cruzeiro voltou do intervalo disposto a vencer e conseguir os 3 pontos em cima do Bahia e passou a atacar mais. O Bahia, por sua vez, tentava pelo alto, e foi pelo alto que conseguiu marcar. Depois de um cruzamento de Vinícius, Douglas Grolli subiu sozinho e abriu o placar aos 13 minutos, porém o time mineiro logo cinco minutos depois com Thiago Neves conseguiu empatar o jogo com um belo gol de cabeça.

Com o empate deste domingo, o Cruzeiro chega aos 26 pontos e segue na oitava posição. O Bahia, com 22 pontos, é o décimo. Agora o Cruzeiro tem que se preparar para voltar a campo nesta quarta-feira, pela 20ª rodada do Brasileirão contra o Grêmio em Porto Alegre.