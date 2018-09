Cruzeiro anuncia  situação dos atacantes no departamento médico

O Cruzeiro terá retornos importantes no próximo mês. Fred e Sassá estão na preparação física, dependendo apenas de ganharem confiança e ritmo de jogo para poder voltar aos gramados. Rafael Sobis, que parecia está pronto, apresentou um problema delicado, enfrenta dores no pé direito, chegou a ser liberado para o treinamento de sexta, mas novas queixas foram apresentadas ao departamento médico.

Fred tem chamado atenção do médico do Cruzeiro com o trabalho de força, Prestes a completar cinco meses de cirurgia, o jogador tem sustentado carga na casa de 300 quilos em um aparelho de "leg press", o aparelho que serve para fortalecer a musculatura das pernas, o médico Sérgio Campolina, diz que esse nível é comum para jogadores de vôlei.

"Está carregando 300 quilos no leg press, o percentual dele (de gordura) está abaixo de 8. Isso é abaixo do que era quando ele chegou. Na segunda-feira ele (Fred) completa cinco meses da cirurgia. Aí fará uma avaliação isocinética. Já está com a preparação. É protocolo deles lá. Pelo que vejo o Dudu (preparador físico Eduardo Silva) falando, vai ficar mais uma ou duas semanas nesse trabalho. E com duas semanas deve voltar a trabalhar com o grupo", disse.

Já o Sassá, tem tudo para voltar logo, ele tem passado por trabalhos físicos em um dos campos da Toca da Raposa II para tratar da cirurgia na cartilagem do joelho esquerdo. Perto de completar seis semanas da cirurgia, o atacante já está na preparação, e trabalho na parte física pesada de fisioterapia, para ter um melhor recondicionamento.

"Os exames isocinéticos estão normais. Agora é só recondicionamento mesmo. Se ele responder bem esta semana, na semana que vem já corre. Mas a ideia é mais duas semanas ainda com a preparação", concluiu.