Fenerbahce e Fluminense não chegam a acordo por Sornoza

A torcida tricolor tem um motivo para ficar aliviada. De acordo com o Diário LANCE!, o Fenerbahce e o Fluminense não chegaram a um acordo pelo meia equatoriano.

Após a saída do meia Giuliano, o Fenerbahce buscou no mercado jogadores de baixo custo e que desempenhassem uma função similar ao Brasileiro e Sornoza foi um interesse do clube, mas o pouco tempo para o fechamento da janela e o valor da multa do atleta fez com que o clube turco não avançasse a conversa.

Sornoza é peça chave do Fluminense, sendo um dos dois meias disponíveis do clube no elenco, mas a diretoria deve salário ao atleta, além de não pagar o restante das parcelas de compra do jogador junto ao Independente Del Valle, que já acionou a FIFA pelos seus direitos.

O Fluminense busca uma oferta interessante para ambos, mas a princípio, o atleta continua no clube. Com a convocação para a Seleção Equatoriana após quatro anos, a expectativa é de valorização do atleta.

Após a desistência, o Fenerbahce anunciou a contratação do volante Jailson, que atuava no Grêmio. Nos últimos anos, o clube ampliou o mapa brasileiro nas contratações de Alex, Diego Ribas, Souza e Fernandão.