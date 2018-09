São Paulo empresta meia Lucas Fernandes ao Portimonense, de Portugal

O São Paulo oficializou o empréstimo de Lucas Fernandes para o Portimonense de Portugal. Não aproveitado pelo técnico Diego Aguirre na temporada, participando de 17 das 47 partidas do time no ano, o meia terá contrato até julho de 2019 com direito a compra dos portugueses.

Revelado em 2016, quando teve destaque na campanha do tricolor na Copa São Paulo de Futebol Júnior do mesmo ano, junto com David Neres, hoje em boa fase no Ajax da Holanda. Desde então, o ex-camisa 11 do Morumbi, teve diversas chances no time titular, sendo de meia ou aberto nas pontos, mas não chegou a convencer.

O modesto Portimonense foi o mesmo destino outra revelação são-paulina, Paulinho Bóia, com os mesmo termos de empréstimo por uma temporada. O atacante integrou o time principal já na pré temporada, mas com apenas 6 jogos, não conseguiu se firmar.

"Hoje tomei talvez a decisão mais difícil de toda a minha vida. Dizer até logo para o clube que me formou como homem e atleta não é nada fácil", declarou o garoto de 20 anos em sua conta no Instagram.

Além desses, Lucas Kal foi outra cria de Cotia a deixar o clube. Zagueiro que estreou como profissional no Mineirão, na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, acertou sua ida para o Vasco da Gama, também por empréstimo, até o fim do Campeonato Carioca de 2019, com possibilidade de solicitação de retorno no final do Campeonato Brasileiro, deste ano. Com 22 anos, este é seu terceiro empréstimo, com passagens no Paraná e Guarani.