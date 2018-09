Guarani empata com CRB e chega a quatro jogos sem vitória na Série B

Partida válida pela vigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Disputada, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Elmo Alves Resende Cunha (GO) Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Paulo Cesar Ferreira de Almeida (GO)

Nesta sexta-feira (7), o Guarani e CRB se enfrentaram, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 26ª rodada da Série B, e empataram em 1 a 1. O Bugre chega ao quarto jogo sem vitória, com três empates e uma derrota, e se distancia do G-4. Já passo que o time de Doriva acumula mais um ponto, mas ainda está muito próximo da zona de rebaixamento.

A primeira etapa foi bastante abaixo da média tecnicamente. Com apenas duas finalizações, ambas do CRB, nenhuma das equipes conseguiu abrir o placar. O time da casa atacou pela primeira vez aos 5 minutos, com Rafael Carioca. O lateral-esquerdo aproveitou sobra de bola e chutou forte de fora da área, mas a bola foi para a linha de fundo. A equipe alagoana teve um gol anulado, de Diego Rosa, aos 19 minutos da primeira etapa. Após boa jogada, Iago deu um ótimo passe para Neto Baiano. O experiente atacante chutou e o meia, em posição irregular, desviou para o fundo das redes. O árbitro assinalou impedimento e o gol foi invalidado.

Já no segundo tempo, o jogo ganhou emoção e foi muito disputado. O Guarani voltou melhor e teve duas boas chances de balançar as redes. O Bugre conseguiu finalizar pela primeira vez apenas aos 5 minutos da segunda etapa, com Rondinelly. O meia aproveitou cruzamento e chutou. A bola bateu na trave esquerda adversária e foi para fora. Menos de três minutos depois, os visitantes tentaram novamente, com Ricardinho. O volante arriscou de fora da área e obrigou o goleiro João Carlos a excelente defesa.

A equipe alagoana abriu o placar aos 18 minutos, com Neto Baiano cobrando pênalti. Iago foi derrubado dentro da grande área por Edson Silva. Na cobrança, o experiente atacante bateu com categoria e balançou as redes. Os comandados de Umberto Louzer conseguiram o empate aos 33, com Bruno Mendes. Após cruzamento de Pará, o atacante chutou de primeira e igualou o marcador. Aos 41, Rafael Carioca quase colocou o CRB novamente à frente no placar. O lateral-esquerdo chutou forte e a bola passou muito perto do gol adversário.

O Guarani volta a jogar na próxima quinta. Recebe o Juventude, às 21h, no Brinco de Ouro, em Campinas. O CRB tem mais tempo para descasar. Só entra em campo no próximo sábado, às 16h30, contra o Brasil de Pelotas. O jogo está marcado para o Bento de Freitas, em Pelotas.