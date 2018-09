Tite rasga elogios a Neymar e ressalta sua importância na Seleção: “Tem liderança técnica”

O Brasil entrou em campo na noite desta sexta-feira (6) contra os Estados Unidos em realização de amistoso disputado no MetLife Stadium. A Seleção Brasileira ganhou por 2 a 0, com gols marcados por Neymar e Firmino. O técnico Tite falou com a imprensa após a partida.

A partida representou a volta ‘pós-Copa’, um primeiro contato depois de toda a frustração da eliminação. Tite relembrou a dor mas que foi necessário passar por cima. Além disso, citou novos jogadores na seleção.

“Estamos retomando em cima de uma dor e de uma frustração. Tem um aspecto emocional. Equipe que teve Douglas Costa iniciando a sua segunda partida. Temos que dar mais chance para Firmino, Douglas Costa, Fred. Mas de ter esses jogadores para que tenham uma real oportunidade. E depois os novatos. E nisso foi acima da minha expectativa. Em alguns momentos com brilhantismo, outros nem tanto”.

Lamentando e relembrando novamente a eliminação, o técnico continuou: “Essa página está escrita, está ali, não quero tirar ela da minha vida (Copa). Eu estava amargo sim, com dor. Perguntei para os jogadores o sentimento deles. O meu era de expectativa de jogar logo. Tem uma característica esse equipe: tem que ser competitiva e alegre para jogar. Precisa sim dar um start de novo''.

O treinador rasgou elogios a Neymar quando perguntado. Agora o jogador da seleção é o capitão fixo, pois não haverá rodízio entre os jogadores para dividir a braçadeira.

“Vocês vão estar com os olhos voltados para o Neymar. Quero falar pouco, mas ser cúmplice do comportamento dele e das atitudes. Sem perder a audácia, sem tirar o último drible no terço final do campo. É a característica do jogador brasileiro. Os seus comportamentos e atitudes vão falar por si só. Neymar tem liderança técnica. Se pegar toda a carreira, quatro últimos anos, ele é Top-3. Não adianta falar, é o comportamento em campo. Daqui a pouco vão bater e falar que ele se jogou”.

A formação, substituições e time titular foram diferentes do padrão que é imposto na seleção brasileira. Tite afirmou que essas mudanças entrará no time titular, contando até com aqueles que ainda não atuaram.

“Vamos fazer algumas mudanças no time titular sim. Com os jogadores que não iniciaram. Não vou falar quem, mas vamos oportunizar sim'', concluiu.