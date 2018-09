Lindoso dá a volta por cima, Botafogo vence América-MG e se afasta do Z-4

Partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

O Botafogo faz valer o fator casa e derrotou o América-MG por 1 a 0, neste domingo (16), no Estádio Nilton Santos. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 29 pontos e se afastaram da zona de rebaixamento da Série A. Já o Coelho segue com 30, no meio da tabela de classificação da competição.

O Botafogo iniciou a partida buscando pressionar a equipe mineira. Os alvinegros assustaram logo no primeiro minuto, em chute de Leo Valencia. Depois, Kieza tentou aproveitar um cruzamento na área, mas o goleiro João Ricardo estava atento para fazer boa defesa. Aos poucos, porém, o América-MG passou a avançar e teve sua primeira chance aos 14 minutos. quando Wesley recebeu passe de Juninho e chegou com perigo. Mas o Botafogo seguia melhor e respondeu aos 21. Após cobrança de escanteio, Igor Rabello escorou para Joel Carli, que cabeceou por cima do travessão.

De tanto persistir, o Botafogo abriu o placar aos 23 minutos. Marcinho cruzou pelo lado direito e Rodrigo Lindoso se antecipou da marcação para cabecear para o fundo das redes. O resultado negativo fez o América-MG ficar mais ofensivo Com isso, os visitantes quase empataram aos 31 minutos, quando Matheusinho recebeu passe na área, mas foi travado por Moisés na hora da finalização. O Botafogo recuou e permitiu que os mineiros equilibrassem a partida.

Na etapa complementar, o Coelho veio com outra postura e disposto a empatar o jogo, quase marcaram aos cinco minutos, em chute de Luan que foi para fora. Só que esse foi praticamente o único lance de perigo criado pelos mineiros. O Botafogo acertou a marcação e conseguia segurar a posse de bola com segurnaça. Após um período sem emoção, o América-MG teve nova oportunidade de marcar aos 21 minutos. Rafael Moura cruzou rasteiro para a área e viu Moisés tentar o corte, mas acertar a goleiro Saulo. Para sorte dos mandantes, a bola foi para fora.

O confronto seguia com a mesma perspectiva. O América-MG buscava o empate, mas sem objetividade. Já o Botafogo controlava a posse de bola, só que pecava no setor ofensivo. Os donos da casa só assustaram aos 33 minutos, em chute de Aguirre. Nos últimos minutos, a situação dos visitantes se complicou quando o atacante Luan discutiu com o lateral esquerdo Gilson, que estava no banco de reservas do Botafogo, e ambos acabaram expulsos. Assim, o América-MG ficou com um a menos no campo. Com a vantagem numérica, o time carioca apenas administrou o resultado até o apito final.

Na próxima rodada, o América-MG enfrenta o São Paulo no sábado, no Morumbi. No dia seguinte, O Botafogo encara o Vitória no Estádio Barradão, em Salvador.