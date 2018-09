Santos enfrenta Vasco no Pacaembu em busca de continuar boa sequência no Brasileirão

Nesta quinta feira (27), o Santos recebe o Vasco em São Paulo no estádio Pacaembu. Essa partida será válida por jogo adiado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mandante, o Peixe se vê embalado por boas atuações e vitórias, e busca manter o bom rendimento, enquanto o Cruz-Maltino continua a luta para se afastar da zona de rebaixamento.

O time santista há algumas rodadas reencontrou com a chegada de Cuca ao comando, gerando organização para a equipe voltar a vencer na competição. Contando com o artilheiro do Brasileirão no elenco, Gabigol, os paulistas vão forte para a partida buscando se aproximar cada vez mais dos times na parte de cima da tabela, prosperando conseguir vaga para alguma competição importante no próximo ano.

O Gigante da Colina vive um momento difícil na competição. Na luta contra o quarto rebaixamento em dez anos, o time carioca na rodada passada conseguiu uma importante vitória contra o Bahia, fora de casa, resultado que tirou a equipe do Z-4 e deu incentivo para a continuar buscando resultados expressivos especialmente longe de seus domínios, sem a força da torcida e com a pressão do adversário, onde os resultados estão sendo mais difíceis para o Vasco.​

Santos conta com o artilheiro da competição ao seu favor​

Mesmo em um ambiente interno turbulento ultimamente, o Santos vive um bom momento do Brasileirão. Em uma ótima fase, Gabigol é o artilheiro isolado do campeonato, com 13 gols, vive um dos melhores momentos no ano e vai preparado para conseguir mais três pontos para o Peixe.

O jogador tem um histórico recente bem favorável contra o adversário. No último confronto entre as equipes, o atacante marcou os três gols da vitória do time paulista contra o Vasco no Maracanã. E foi a partir dai que ele deslanchou na artilharia.

Gabigol deve formar o trio de ataque com Rodrygo e Bruno Henrique. Mesmo com os outros jogadores não vivendo a mesma fase do camisa 10, pode-se dizer que é um ataque bem perigoso e a equipe do Vasco precisará ter atenção redobrada para luta por um resultado favorável.

Vasco precisa pontuar fora de casa

Sendo um dos piores visitantes da competição, o Vasco tem a missão de vencer o embalado Santos fora de casa. Mesmo com a animação do elenco após a vitória na rodada passada, diante do Bahia, o artilheiro do time, Yago Pikachu, não se mostra convencido com o retrospecto da equipe no Campeonato Brasileiro.

"Incomoda não termos vencido fora ainda. Temos três jogos como visitante agora e precisamos pontuar. Não vai adiantar vencermos apenas em São Januário nessa briga contra o rebaixamento", disse o jogador.

Depois da partida contra o Santos, o Vasco ainda terá jogos contra o Paraná e o Botafogo fora de casa. Não podendo bobear para perder pontos importantes, o time precisa encontrar uma estabilidade para sair de vez da zona de perigo em que se encontra e trazer tranquilidade para seus torcedores que não esperam ver seu time rebaixado mais uma vez.

"Todos temos que melhorar, nosso momento não permite relaxamento. Estamos em uma zona perigosa. Claro que voltar a marcar dá mais confiança, e vou tentar dar meu melhor para ajudar sempre", declarou Pikachu.