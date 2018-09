Eleições do Vasco são anuladas e Brant confirma presença de chapa em nova votação

Foi divulgada nesta sexta feira (28) a decisão da juíza Gloria Heloisa da Silva Lima em alunar a votação da presidência do Vasco da Gama de 2017. Com um pedido de urgência do advogado Alan Belaciano, a votação para uma nova eleição acontecerá no dia oito de dezembro para os sócios do clube.

Com a definição da data para os associados, os conselheiros escolherão o presidente no dia 17 do mesmo mês, baseado nas chapas vencedores eleitas pelo primeira dia de votação. Com a chapa Sempre Vasco novamente confirmada nas eleições, o conselheiro Julio Brant ainda não confirmou se será o próprio que irá concorrer ou se já tem alguma pessoa em mente para representar a chapa.

"A chapa Sempre Vasco está na próxima eleição. O candidato a chapa ainda vai decidir. Não sei se serei eu. A chapa é que vai decidir. Sempre confiamos na Justiça. Sempre trabalhamos nas campanhas que fizemos com propostas, projetos. Sem atacar nenhum candidato. Sempre brigamos para que as regras fossem cumpridas. Da nossa parte, fica a confiança, a manutenção da confiança na Justiça, e a manutenção na confiança do desejo do sócio e do torcedor no resultado da eleição", afirmou Brant

Até a data das novas eleições, as atividades do Vasco continuaram a ser comandadas interinamente por Alexandre Campello. Julio Brant declara que as dificuldades em que o clube se encontra são bem preocupantes e precisão de total atenção neste momento, e até lá, os principais pensamentos serão resolver as questões do clube.

"Hoje vai correr normalmente. A reunião segue normalmente. O clube precisa continuar a vida normalmente, não pode parar. Estamos no meio do campeonato. Entendemos que a gestão do clube tem de continuar. O dia a dia se mantém, e a nova eleição será em dezembro", finalizou.