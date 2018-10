Com objetivos distintos, Brasil e Fortaleza se enfrentam em Pelotas

Brasil-RS e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (5) no Estádio Bento de Freitas, em Pelotas, com objetivos opostos no campeonato. Enquanto o Xavante luta para se afastar da zona de rebaixamento, o Leão, líder isolado, busca se aproximar do acesso. A partida está marcada para às 20h30, pela 30ª rodada da Série B.

No primeiro turno, o time cearense levou a melhor sobre a equipe gaúcha, que briga contra o rebaixamento, ao sair com o triunfo por 2 a 0 na Arena Castelão.

Xavante conta com o fator casa para vencer

Na última rodada, o clube gaúcho venceu a Ponte Preta fora de casa e ganhou fôlego na disputa contra a zona da degola. Com 34 pontos, o rubro-negro está a três do Z-4 e se conquistar a vitória pode subir mais uma posição na tabela, caso o São Bento não vença o seu jogo.

Para a partida, dois jogadores estão de volta. Wallace Pernambucano fica à disposição após sofrer choque de cabeça em jogo recente; e Rafael Dumas, que retorna depois de cumprir suspensão. Contra o líder Fortaleza, o técnico Rogério Zimmermann deve repetir a equipe titular que atuou diante da Ponte Preta. Para o jogo desta sexta, o Brasil-RS quer acabar a sequência de duas vitórias do adversário. Apesar da dificuldade diante do líder, o time Xavante conta com o apoio da torcida e deve dar a vida no campo.

Leão busca se aproximar do acesso

O Tricolor de Aço, por sua vez, busca ampliar sua vantagem na liderança para se aproximar ainda mais da subida. O Leão pode abrir seis pontos de vantagem para o vice-líder Goiás, que empatou sem gols com o Londrina durante a semana.

Para garantir o acesso para a primeira divisão com o título da Série B, o zagueiro Diego Jussani destacou a importância do elenco do Tricolor do Pici manter o foco na reta final de competição e também comemorou os dez dias de folga que a equipe teve desde a vitória sobre o São Bento. “Fomos muito felizes nas duas vitórias, mas a gente precisava desse descanso para a mente, para ficar mais com a família, repor a energia, porque agora a gente tem nove finais. Estamos a um passo do nosso objetivo, que é o acesso, e depois o título”, afirmou o defensor.

O Leão terá como desfalques Tinga e Felipe, que devem ser substituídos por Diego Tavares e Pablo, respectivamente. De resto, a onzena deve ser a mesma que enfrentou o São Bento na última rodada.