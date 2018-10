Com dois de Jadson, Fluminense goleia lanterna Paraná no Maracanã

Jadson, aos 34min, e Richard, aos 40min do primeiro tempo; Jadson, aos 2min, Luciano, aos 39min do segundo tempo.

Placar : Jadson, aos 34min, e Richard, aos 40min do primeiro tempo; Jadson, aos 2min, Luciano, aos 39min do segundo tempo.

A noite carioca desta segunda-feira (8) teve um sabor especial principalmente para a torcida tricolor. O Fluminense recebeu o Paraná pela 28° rodada do Brasileirão e fez um jogo muito diferente do primeiro turno. Na primeira metade do campeonato, a torcida tricolor com certeza lembra da derrota sofrida por 2 a 0 para o mesmo Paraná em Curitiba. Hoje, com o apoio da torcida, o Flu meteu quatro gols e segue firme na briga por uma possível vaga no G-6 da tabela.

O primeiro tempo como esperado, a equipe do Sul se manteve recuada enquanto o Flu criava as oportunidades. Sem o equatoriano Júnior Sornoza, convocado para amistosos com a seleção, o técnico Marcelo de Oliveira optou pelo Marcos Júnior armando a equipe.

Aos 35 minutos, o primeiro gol da partida saiu, com a assistência de Marcos Júnior, o volante Jadson acertou um belo chute colocado no canto do goleiro Richard. A pressão tricolor continuava, com o Paraná se expondo um pouco mais, o domínio do Flu era esperado. Sem muita espera, aos 41 minutos o outro volante, Richard, marcou o 2° gol para o tricolor, após um chute de fora da área que desviou no meio do caminho e assim matando o seu "xará" do Paraná.

Segundo tempo

As equipes voltaram do intervalo e o panorama seguiu o mesmo. O Paraná pouco assustava, enquanto o Flu, continuava pressionando. Como esperado, a pressão deu resultado e com poucos minutos da segunda etapa, mais precisamente aos seis minutos de jogo, Jadson marcou novamente para o tricolor depois de uma bela triangulação com Digão e Everaldo, o volante acertou uma bela chapada que bateu na trave e morreu no fundo das redes.

O jogo se encaminhava para um fim tranquilo, o Paraná não criava nenhuma oportunidade, e o Flu controlava bem o jogo. Com isso, o técnico Marcelo de Oliveira aproveitou para mexer na equipe e recolocar velhos conhecidos da torcida tricolor. O atacante Marquinhos Calazans voltou aos gramados depois de longos meses afastado por conta de uma lesão no joelho e duas cirurgias, e também o meia muito pedido pela torcida, Danielzinho também teve uma chance na equipe.

Aos 41 minutos, o jogo já estava definido, porém, a goleada se fez presente com Luciano, que aos 41 minutos marcou o 4° gol do jogo e dessa forma fechou o caixão do Paraná e complica ainda mais a vida do lanterna do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Fluminense subiu para a oitava colocação na tabela, com 37 pontos ganhos, espera até o fim da rodada para se manter na posição e continuar na briga por uma possível vaga entre os seis classificados para a Libertadores do ano que vem. Agora o clube foca seus compromissos no clássico de sábado contra o Flamengo às 17h também no Maracanã.