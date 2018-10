Flamengo vence Fluminense com facilidade e assume vice-liderança do Brasileirão

Uribe, aos 10 minutos, e Léo Duarte aos 47 minutos do primeiro tempo; Uribe aos 3 minutos do segundo tempo.

Em partida realizada neste sábado (13) pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã, e o Rubro-negro levou a melhor vencendo por 3 a 0. Os mandantes tiveram chances de ampliar o placar, mas desperdiçaram. Uribe, duas vezes, e Léo Duarte marcaram para o atual vice-líder da Série A.

O Fla-Flu bem disputado no início da primeira etapa, o Fluminense ficou mais com a posse de bola no começo do jogo, chegou ao gol rubro-negro com Norton e Luciano, mas parou em César. Contudo, logo aos 10 minutos, Vitinho cruzou na cabeça de Uribe, que cabeceou no canto, sem chances para Júlio César, abrindo o placar para o Flamengo.

Parecendo ter sentido o gol, o Fluminense ficou perdido em campo, o Rubro-negro dominou a partida e no final do primeiro tempo, aos 47 minutos, Vitinho cobrou falta na cabeça de Léo Duarte, que fez o segundo do Flamengo.

Após um primeiro tempo de soberania rubro-negra, O técnico Marcelo Oliveira colocou o meia Daniel no lugar do Mateus Norton, colocando o Jadson na lateral direita. Mesmo com a alteração, o Fluminense continuou perdido no segundo tempo. Logo aos três minutos, após chute de Paquetá, Digão desviou de cabeça, e a bola sobrou limpa para Uribe, que marcou o segundo gol dele na partida e o terceiro do Flamengo.

O técnico Marcelo Oliveira tentou novamente mudar a atitude do Tricolor, colocando o volante Dodi e o atacante Matheus Alessandro. O Fluminense tentou, mas esbarrou na incapacidade de criar jogadas perigosas.

Com 55 pontos, o Flamengo cola momentaneamente no líder Palmeiras, que tem 56. Na próxima rodada, no domingo (21), o time visita o lanterna Paraná, às 19h. Com a derrota o Fluminense perde oportunidade de colar no G-6, ficando em 8º lugar, com 37 pontos. Na próxima partida enfrenta o Atlético-MG, domingo (21), ás 16h.