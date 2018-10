Na luta para se afastar do Z-4, Vasco desafia reservas do Cruzeiro 

Na tarde deste domingo (14), o Vasco tem o difícil compromisso de enfrentar o Cruzeiro pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tendo vantagem de fazer um jogo complicado em casa, o clube carioca tenta afastar qualquer chance de peregrinar pela zona de rebaixamento da competição. O time mineiro, pode atuar com os seus reservar nessa rodada para que os seus titulares sejam poupados para a grande final da Copa do Brasil.

Abrindo a rodada na 15ª colocação, o clube cruz-maltino corre sérios riscos nessa reta final do Brasileirão. Mesmo jogando em casa o Gigante da Colina conta com um péssimo retrospecto contra o visitante dessa rodada jogando em sua casa. Mas podendo levar vantagem pelo Cruzeiro ter a possibilidade de não ir com sua força máxima, o Vasco tentará aproveitar desta oportunidade para conseguir três pontos muito importantes.

Com o foco total na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, na próxima quarta feira (17), o time mineiro deve escalar seu time reserva para o confronto no Rio de Janeiro. Mas tendo os números recentes ao seu favor, o Cruzeiro deve usar isso para que um resultado positivo aconteça no rio. Nas últimas três partidas como mandante na competição, o Vasco perdeu todas para a Raposa.

Vasco tenta manter sequência na conquista de pontos

​O polivalente Luiz Gustavo, super importante para o sistema defensivo do Vasco nessa temporada, podendo atuar como lateral e zagueiro fala com nesse momento complicado para o clube requer uma atenção especial do elenco. Empatando com Martín Silva sendo um dos jogadores mais utilizados esse ano sendo escalado em 21 de 28 jogos, o mesmo diz o Vasco precisa entrar em campo querendo vencer em todos os jogos, independente da vantagem que poderá ter sobre seus adversários.

"Acho que isso de jogo mais fácil não existe. Entramos buscando a vitória em todas as partidas, independente do adversário e do que ele está disputando. O Vasco não pode se contentar com nada diferente disso. É óbvio que a estratégia muda, a postura pode ser diferente, mas sempre sentimos a necessidade de vencer. Vamos tentar, sim, aproveitar a atenção dividida do Cruzeiro, que nosso foco é sempre garantir os três pontos, e é isso o que buscaremos domingo", disse Luiz Gustavo.

Com o momento complicado vivido internamente no clube, o camisa 13 diz que tudo o que torcedor precisa nesse momento é ver que os jogadores estão dando conta dentro de campo, que todo seu foco e dedicação estão virados totalmente para o Vasco e assim que deve ser. Ainda afirma que nada ainda está perdido e que os jogos que eles tem pela frente são cruciais para definir o futuro do clube.

"Qualquer torcedor gosta de ver o jogador dando a vida pelo seu time, e eu não penso diferente. Eu defendo a camisa do Vasco e sempre vou entregar todo o meu esforço e toda minha dedicação dentro de campo e fora dele. Acho que é este tipo de pensamento que faz a diferença", declarou o defensor.

Cruzeiro mostra confiança, mesmo com time reserva

Confiança. Essa foi a palavra usada pelo técnico Mano Menezes quando perguntado sobre o time reserva que irá utilizar no confronto contra o Vasco no Rio de Janeiro. Com todas as suas energias jogadas para a decisão contra o Corinthians na quarta feira, o comandante optou em preservar suas maiores estrelas para que possíveis acidentes não aconteçam.

"O Cruzeiro recentemente venceu o Santos com esse grupo que vai jogar. Venceu bem, jogou bem. É difícil vencer o Santos de qualquer maneira. Conseguimos vencer com esse grupo que vai jogar diante do Vasco. Não temos preocupação quanto a isso. No Brasil, você estar mais abaixo ou mais acima (na tabela) não muda o grau de dificuldade do jogo. Pode mudar a característica, Serão jogos duríssimos contra todo mundo. Temos que fazer nossa pontuação para ter tranquilidade. É o que buscamos agora", afirmou.

Sendo o goleiro titular desta rodada, Rafael fala sobre como o momento do Vasco deve motiva-los a entrar com um gosto a mais em busca da vitória, e de como o Cruzeiro apesar de ter os mesmo objetivos, deve tomar cuidado, pois um erro pode ser fatal em uma partida de reta final do Campeonato Brasileiro.

"Temos que equilibrar essa vontade, dedicação. Quando você equilibra esses detalhes, aí sim você vai estar muito mais próximo da vitória. Hoje em dia você precisa correr demais, se dedicar demais para as coisas acontecerem. Todos os jogos do Brasileiro, até a reta final, vão ser de uma intensidade muito grande. Muitas coisas vão decidir. Par nós também. Temos que correr muito, dedicar muito. Quem entrar em campo vamos fazer de tudo para que possamos buscar um bom resultado", disse Rafael.