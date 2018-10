Campeão ou vice? Veja o histórico de decisões em que o Corinthians perdeu o primeiro jogo

Conquistar o título da competição após sair como derrotado no primeiro jogo da decisão não é novidade para o Corinthians. Das últimas cinco finais em que o Timão saiu atrás de seu adversário, em duas a equipe se sagrou como campeã.

Dessas finais, três foram contra o Palmeiras, com direito a um título e dois vices; uma contra o Santos, ficando com o vice campeonato; e uma decisão contra o Atlético Mineiro, quando o Timão garantiu o título depois de 3 partidas disputadas.

Para aqueles com a memória mais aguçada, não é preciso ir tão longe. O último título conquistado pela equipe foi o Paulistão, em 2018 mesmo, em cima do Palmeiras. O mando era invertido, tendo o primeiro jogo em casa, com derrota por 1 a 0 para o rival. Na volta, a vitória do Corinthians foi pelo mesmo placar, e o título garantido nos pênaltis.

Agora, para relembrar a última vez em que isso ocorreu antes de 2018, será necessário regressar um pouco no tempo, até o ano de 2002. A fatídica final do campeonato Brasileiro daquele ano contra o Santos. A final conhecida pelas pedaladas do Robinho. Derrotas para o time da baixada nos dois jogos, por 2 a 0 na partida de ida, e 3 a 2 na volta.

Antes desse Brasileirão, mais uma final do Nacional. Dessa vez em 1999, com triunfo sobre o Atlético Mineiro. Foi uma decisão em três partidas, não em duas como de costume. O único revés naquela decisão ocorreu justamente no primeiro jogo: o placar de 3 a 2 para os mineiros, com 3 gols de Guilherme. Os marcadores do Corinthians foram Vampeta e Luizão.

Na segunda partida, quem decidiu foi o camisa 9 alvinegro, Luizão, autor dos dois gols da partida. Dessa forma, um empate no último jogo faria com que o time paulista conquistasse o título. E, assim foi. Em uma partida sem gols, o tricampeonato Brasileiro foi garantido.

Voltando um pouco mais, chegamos a 1994, em outra final contra o rival paulista, o Palmeiras. Pelo Brasileirão daquele ano, o Corinthians foi derrotado por 3 a 1 na partida de ida, e não conseguiu reverter o resultado na partida de volta. O empate por 1 a 1 deixou o clube alvinegro somente com o vice campeonato.

E, por último, o Torneio Rio São Paulo em 1993, com outro título do Palmeiras. Com derrota na primeira partida, por 2 a 0, com direito a ois gols de Edmundo e empate sem gols no jogo de volta, outra vez o Timão ficou com o vice.

Com esta, o Corinthians chega em sua décima sétima final de campeonato, desde o ano de 2001. O aproveitamento do time é animador, afinal são doze conquistas e apenas quatro vices desde então, totalizando um aproveitamento de 83%.

A busca agora é para chegar ao terceiro título depois de ter perdido a partida de ida. A missão de derrotar o Cruzeiro em Itaquera por dois gols de diferença para garantir o caneco no tempo normal pode parecer difícil, mas não é impossível.