Grêmio encara River Plate no Monumental de Nuñez pela ida da semifinal da Libertadores

Começa nesta terça-feira (23) a batalha que definirá um dos finalistas da Libertadores da América 2018. River Plate e Grêmio entram em campo às 21h45, no Estádio Monumental de Nuñez, na Argentina, para os primeiros 90 minutos da semifinal.

Essa será a 18ª vez que as equipes se encontram. O retrospecto é favorável ao Tricolor Gaúcho, que venceu nove partidas. Em 6 oportunidades o River saiu com a vitória e em outras três, o placar terminou empatado.

O último confronto foi em 2002. O Grêmio goleou a equipe argentina pelo placar de 4 a 0 no estádio Olímpico Monumental. Naquela ocasião, o meia colorado D’Alessandro fazia parte do time do River.

Caiu a invencibilidade

O River vinha de uma invencibilidade de 32 jogos, quebrada na última sexta-feira, quando perdeu para o Colon por 1 a 0 no Campeonato Argentino. A equipe do técnico Marcelo Gallardo terá para a Libertadores o retorno do goleiro Armani e dos meias Palácios e Pity Martinez, recuperados de lesão.

O comandante do time promete uma equipe ofensiva para enfrentar o Tricolor, visando abrir boa vantagem já no jogo de ida. A expectativa é de que ele mande a campo três centroavantes.

O clube espera a casa cheia. Mais de 60 mil torcedores são esperados no Monumental de Nuñez.

Goleador gremista ausente

Já do lado gremista, a principal dúvida segue sendo Luan. O camisa 7 gremista já estava de fora do duelo, mas pediu para viajar, porém ainda passará por exames para saber se vai a campo.

A ausência confirmada da noite é de Everton, goleador gremista na competição, com 5 gols. O atacante não se recuperou 100% e não integrou a equipe que foi para a Argentina. A expectativa é de que ele já esteja recuperado para o jogo de volta.

Desfalques nos últimos duelos gremistas pelo Brasileirão, Marcelo Grohe e Bruno Cortez estão liberados. Eles devem voltar à equipe titular na partida desta noite. O volante Ramiro está entre os relacionados, mas não têm sua escalação garantida