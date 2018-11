Ernando enaltece dupla de zaga com Adryelson no Sport: ''Excelente jogador''

Com três vitórias seguidas nas últimas rodadas, o Sport vive seu melhor momento na Série A desde o início da competição desde quando venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Sofrendo muitas críticas durante todo o campeonato por sofrer muitos gols, o setor defensivo tem sido de grande importância para o bom momento da equipe pernambucana. Ernando, titular nas três vitórias, falou sobre o atual estágio do time com Milton Mendes.

“Pela situação que a gente estava, muito desacreditado, muitos falavam que nossa situação matematicamente era de 85% de chance de cair. E conseguimos surpreender, quebrar os paradigmas dessas estatísticas, dessas porcentagens. Mas agora é difícil também se manter fora da zona do rebaixamento. Estamos só a dois pontos do 17º colocado. As três vitórias foram importantíssimas para a reestruturação do time, apesar de ninguém aqui no clube desacreditar. Mas faltam seis decisões, temos um jogo difícil contra o Fluminense e temos de ter atenção e equilíbrio, fazer um bom jogo e somar pontos para que a gente se mantenha fora do Z-4 até o fim dessa competição”.

Depois de ter atuado em várias funções do sistema defensivo durante o ano, Ernando exaltou seus companheiros e demonstrar o quão importantes eles são para o seu bom momento individual e também para o crescimento do time na luta contra o rebaixamento.

“Durante a temporada, eu joguei em todas as posições da linha de quatro. E tive várias duplas de zaga. Agora estou trabalhando com Adryelson, que é um excelente jogador e já veio preparado. A gente tem uma visão melhor por jogar atrás, vendo onde a gente pode melhorar. Estou feliz em ter essa parceria com ele e conseguir três vitórias consecutivas. Milton deu confiança e ele vem fazendo bons jogos. Mas Mailson também, que vem substituindo um ídolo e não sente a pressão. Temos uma confiança grande nele. Marcão e Jair já vêm jogando bem há algum tempo, com Jair mostrando qualidade para servir os meias”.

Com 36 pontos, o Sport joga no domingo (11), às 19h, no horário de Brasília, no Maracanã, contra o Fluminense. Dependendo apenas de si para escapar do rebaixamento, o Leão da Ilha ainda tem alguns confrontos diretos contra times da parte debaixo da tabela. Joga com o Vitória, na 34ª rodada, e contra a Chapecoense, na 36ª. Todos os outros jogos são contra times que buscam vaga para a Copa Libertadores 2019.