Mesmo com novo revés do Vitória, João Burse não joga a toalha: "Continuaremos lutando''

O Vitória entrou em campo na noite desta quarta-feira com uma missão difícil vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte. Com muitos erros defensivos, o time sofreu e perdeu por 3 a 0. João Burse falou após o apito final sobre a situação do rubronegro.

"Enquanto houver esperança, a gente vai continuar lutando. Não tem culpados. Perdeu um, perderam todos. Vamos continuar trabalhando e buscando enquanto houver esperança", declarou o técnico.

Com uma sequência difícil para duas últimas rodadas Burse aposta no foco e trabalho para tirar o Vitória do Z4. Com Grêmio e Palmeiras lutando na parte de cima da tabela o técnico busca animar seus jogadores. "Trabalhar, ficar concentrados. Temos jogos difíceis contra Grêmio e Palmeiras. Temos que ficar focados nos detalhes para fazer os gols e não tomar".

Sobre o jogo contra o Cruzeiro o técnico lamentou a infelicidade no primeiro gol tomado, também foi questionado a respeito de suas substituições e os gols tomados no segundo tempo.

"Ficamos esperando mais por jogar fora de casa. Sabemos da situação em que nos encontramos. Mesmo assim, conseguimos contra-atacar e tomamos o gol por infelicidade.No segundo tempo, tivemos que sair, tirei um volante e coloquei Neilton. Isso acabou nos expondo mais, que era esperado. E contra o Cruzeiro você fica vulnerável ao contra-ataque", disse João Burse.

O Vitória volta a campo no domingo às 17h pelo horário de Brasília, jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão contra o Grêmio no Barradão. Com 36 pontos uma derrota pode rebaixar o rubronegro para a Série B com uma rodada de antecedência.