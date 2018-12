Melhor posicionado na tabela, Grêmio recebe o Corinthians pela última rodada do Brasileirão

Partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018, às 17h, na Arena do Grêmio (RS).

Na tarde desse domingo (2), Grêmio e Corinthians entram em campo em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Ambos os times entram em campo tranquilos, uma vez que, independente do resultado, o Tricolor Gaúcho termina a temporada entre os cinco primeiros, e o Alvinegro Paulista não cai para a Série B.

Das 89 partidas disputadas entre as duas equipes, o Imortal é o maior vencedor, com um histórico de 35 vitórias, 32 derrotas e 22 empates, e também foi quem mais fez gols, balançando as redes 115 vezes no total e sofrendo apenas 96.

Jogando em casa, o Grêmio procura confirmar a vaga no G-4

Sendo o atual quarto colocado, mas com a mesma quantidade de pontos e uma vitória a mais que o São Paulo, o Tricolor Gaúcho depende dos três pontos para permanecer no G-4 independente do resultado do rival paulista.

Após o último treino do ano na manhã deste sábado (1), o Grêmio não deve contar com Jean Pyerre para a partida contra o Corinthians. O meia vinha sendo titular no clube gaúcho e apresentando boas atuações, mas sentiu dores na panturrilha direita durante o treino. Além dele, Pedro Geromel (suspenso), Marcelo Grohe (lesionado), Paulo Mirando (lesionado) e Luan (lesionado) são desfalques do clube.

O pior aproveitamento com um técnico em 11 anos, e chance de ir para a Sul-Americana

Jair Ventura, técnico do Corinthians, teve o pior aproveitamento dentre os comandantes da equipe desde o ano de 2007. Das 18 partidas disputadas com Jair no comando, foram apenas quatro vitórias, seis empates e oito derrotas. Ao todo, o time obteve somente 33,3% dos pontos disputados, o mesmo desempenho obtido por Nelsinho Baptista, na campanha do rebaixamento à Série B. Nem mesmo uma vitória contra o Grêmio pode tirar do técnico esse título de pior aproveitamento da década alvinegra.

Em compensação, somente uma vitória em Porto Alegre classifica direto o Corinthians para a Copa Sul-Americana 2019 sem depender de outros resultados. Para conseguir tal feito, Jair conta com a volta do lateral direito Fagner, mas Ralf (suspenso), Araos (suspenso), Emerson Sheik (suspenso) e Renê Jr (lesionado) são os desfalques para o técnico.

Prováveis escalações para o confronto

Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Kannemann, Marcelo Oliveira, Cortez; Michel, Matheus Henrique; Ramiro, Cícero, Everton; Jael.

Corinthians: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique, Carlos Augusto; Gabriel, Thiaguinho; Mateus Vital, Jadson, Pedrinho; Romero.