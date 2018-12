Campeão Palmeiras domina Seleção VAVEL do Brasileirão 

O Palmeiras se sagrou Decacampeão Brasileiro nesta temporada, a equipe comandada por Felipão fez excelente segundo turno terminando o campeonato com 23 jogos de invencibilidade. Como tradição, nós da VAVEL Brasil, elegemos a Seleção com os destaques do campeonato.

O Palmeiras foi o clube que dominou a seleção do campeonato com quatro jogadores, Santos, e Internacional com dois representantes. Vale destacar a bela campanha do Ceará que acabou escapando do rebaixamento, o que rendeu ao goleiro Éverson e ao técnico Lisca Doido uma vaga entre os melhores da competição.

Confira a Seleção VAVEL do Campeonato Brasileiro:

Éverson (Ceará) ; Mayke (Palmeiras), Víctor Cuesta (Internacional), Gustavo Gómez (Palmeiras), Dodô (Santos) ; Bruno Henrique (Palmeiras), Patrick (Internacional), Lucas Paquetá (Flamengo); Dudu, Everton (Grêmio) e Gabriel (Santos) . Técnico : Lisca Doido ( Ceará)

Craque do campeonato: Dudu

( Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015 e logo conquistou títulos sendo decisivo e se tornou ídolo da torcida. O primeiro semestre deste ano, não foi um dos melhores para o atacante que não vivia uma boa fase e entrou em polêmica no mês de julho, quando recebeu uma proposta do Shandong Luneng para atuar no futebol Chinês e a diretoria do Palmeiras fez um enorme esforço para manter o principal jogador da equipe, mas Dudu não ficou satisfeito, pois queria ser vendido.

A boa fase do atacante veio junto com a chegada do Felipão, os dois já tiveram a oportunidade de trabalhar juntos, em 2014 pelo Grêmio. E foi com o bigode no comando que Dudu atingiu seu ápice no Palmeiras, se transformando no artilheiro do Allianz Parque e o maior goleador do Palmeiras no Século XXI com 55 gols. Sendo fundamental para o título Brasileiro e considerado pela maioria como o grande craque da competição.

Os números de Dudu no Brasileiro impressionam, o atacante participou de mais de 30% dos gols do Palmeiras com sete tentos e 14 assistências sendo o maior assistente do Campeonato Brasileiro. Dudu ainda é o jogador do Palmeiras que mais finalizou e o que mais recebe faltas.

Ao todo pelo Palmeiras desde 2015, Dudu conquistou três títulos, uma Copa do Brasil(2015), e dois Campeonatos Brasileiros ( 2016 e 2018) foram 227 jogos, com 55 gols. Em 2018 foram 65 partidas com 14 gols marcados.

Revelação: Renan Lodi

(Miguel Locatelli/CAP)

O lateral-esquerdo de 20 anos é um dos destaques do Atlético-PR na temporada, Renan Lodi fez 47 jogos na temporada tendo marcado três gols. A poderosa Juventus de Turim, está interessada no atleta e enviou olheiros para observar.

Lodi cresceu sob o comando do treinador Tiago Nunes sendo um dos principais destaques da campanha do Furacão no Brasileiro e na Sul-Americana, o qual disputa a final contra o Junior Barranquilla.