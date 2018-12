Jair Ventura não é mais técnico do Corinthians: "Saio ainda mais forte como pessoa e como profissional"

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (3), através de nota oficial, a saída de Jair Ventura do comando técnico da equipe. A demissão do treinador foi feita um dia após a derrota na última rodada do Brasileirão. Fábio Carille, que deixou o time em agosto, rumo a Arábia Saudita, está praticamente acertado para retornar ao clube.

Era iminente a saída de Jair Ventura do Corinthians, o treinador carioca não conseguiu repetir o bom desempenho mostrado durante a passagem pelo Botafogo, e teve apenas 31,05% de aproveitamento. Conquistando quatro vitórias, seis empates e oito derrotas. O Timão encerrou o Brasileirão com a menor pontuação desde o rebaixamento, em 2007 no comando de Nelsinho Baptista.

"Só tenho a agradecer pela oportunidade que me foi dada. Saio ainda mais forte como pessoa e como profissional em relação ao dia em que cheguei, pela experiência de ter trabalhado em um dos maiores clubes do mundo. Jamais faltou dedicação, vontade e empenho da parte de ninguém. Mesmo com todas as dificuldades, num período de transição e mudanças, o grupo lutou e se entregou o tempo todo. Por pouco não fomos campeões da Copa do Brasil. O Corinthians é um gigante e tem que estar sempre no topo, brigando pelos títulos. Fico na torcida para que 2019 seja um ano muito melhor para o clube", comentou o ex-treinador.

O mais cotado para assumir a vaga é Fábio Carille. O treinador já se acertou com Al-Wehda, da Arábia Saudita, e aguarda o Corinthians pagar a multa rescisória que gira em torno de 2,9 milhões de reais.

Jair Ventura assumiu o clube no clássico contra o Palmeiras, no Allianz, onde acabou saindo derrotado por 1 a 0. O treinador conduziu a equipe a final da Copa do Brasil, mas não conseguiu consagra-se campeão. Perdeu o título para o Cruzeiro.

Além de Jair, o auxiliar técnico, Emilio Faro, também deixa o clube.

Leia na integra a nota oficial do Corinthians:

“O técnico Jair Ventura não é mais o comandante do Corinthians.

O profissional treinou o Timão em 19 jogos, contabilizando quatro vitórias, seis empates e nove derrotas. Com ele e seu auxiliar Emílio Faro na área técnica, o Corinthians chegou à final da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro. A comissão técnica e a diretoria se reuniram na manhã desta segunda-feira (3) e tomaram tal decisão.

O Sport Club Corinthians Paulista agradece Jair Ventura e Emílio Faro pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade da carreira”