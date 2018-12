Em retorno aos Aflitos, Náutico bate Newll´s Old Boys em amistoso

Quase 20 mil torcedores compareceram à reinauguração do Estádio dos Aflitos neste domingo (16). Em dia comemorativo, a torcida do Náutico desfrutou de diversas atrações musicais, jogo de despedida de Kuki e triunfo por 1 a 0 no amistoso diante do Newell’s Old Boys, da Argentina.

Jogo comemorativo marca despedida de Kuki

Antes do amistoso, um jogo foi realizado coo despedida do ídolo Kuki e contou com vários ex-jogadores nos dois times. Kuki jogou um tempo no time de camisa listrada e outro no de camisa branca.

O time listrado, comandado pelo hoje comentarista Muricy Ramalho, venceu por 3 a 2 com dois gols de Kuki e outro de Thiago Tubarão. Os gols do time branco, comandado por Roberto Fernandes, foram marcados por Geraldo e Acosta.

Timbu vence amistoso sem muito brilho

O amistoso contra o Newell’s Old Boys parecia que seria muito movimentado. Isso porque logo aos três minutos, Thiago fez o primeiro gol da volta do estádio dos Aflitos, após cruzamento de Lucas oriundo de boa jogada de Wallace Pernambucano.

Durante boa parte do restante do jogo, a qualidade técnica foi baixa e as equipes criaram poucas chances. Na parte final do segundo tempo, os argentinos quase empataram, mas não conseguiram estragar o dia de festa do Timbu.