Em jogo animado, Flamengo se impõe e bate Bangu de virada no Maracanã

Cerca de 46 mil pessoas foram assistir a estréia do Flamengo no campeonato carioca, diante do Bangu. Em jogo movimentado, com direito a dois pênaltis, defesas brilhantes dos goleiros, erro da arbitragem e virada, o Rubro-Negro largou com o pé direito e venceu por 2 a 1.

Também no Maracanã, antes do jogo, ocorreu a apresentação dos dois maiores reforços para temporada: Gabigol e De Arrascaeta. Na próxima rodada, a equipe da Gávea enfrentará o Resende, em Volta Redonda, enquanto o Alvirrubro encarará o Botafogo, no Nilton Santos. Ambas as partidas acontecerão na quarta-feira (23) às 19h15.

O jogo começou de forma bastante agitada com o Alvirrubro surpreendendo os mandantes. Logo com 2 minutos, os alvirrubros já tiveram uma boa oportunidade. Mas foi no lance seguinte, aos 3 minutos, que em um lateral cobrado direto para a área rubro-negra o Bangu achou seu gol. Anderson Lessa subiu mais que Rodrigo Caio e, de cabeça, fez 1 a 0 para o time da zona oeste.

O Flamengo não se abateu com gol e já começa os trabalhos em busca do empate. O time vinha criando boas oportunidades até que aos 13 minutos, em uma jogada polêmica de linha de fundo, Renê cruzou e Diego chut para o gol, mas o zagueiro Felipe Dias cortou com a mão em cima da linha e foi expulso. Pênalti para o Flamengo.



A polêmica do lance gira em torno da disputa de bola antes do cruzamento que originou o cruzamento de Renê. Neste momento, a bola passou por completo pela linha de fundo mas a arbitragem não assinalou o tiro de meta. Na cobrança, Diego converteu a batida deslocando o goleiro Jefferson e empatou o jogo.

O primeiro tempo permaneceu agitado até o fim, com o time da casa tomando a iniciativa e buscando o empate ainda antes do intervalo. Mesmo assim, o resultado continuou empatado e os jogadores rubro-negros ouviram algumas vaias dos mais de 46 mil torcedores.

Sem alterações nas duas equipes, o Flamengo voltou com a mesma intensidade do primeiro tempo. Sempre buscando a meta adversária, a equipe da Gávea conseguiu a virada aos 8 minutos. Em uma jogada ensaiada de escanteio, Éverton Ribeiro cruzou, Rhodolfo se antecipou e tocou para marcar o segundo do Rubro-Negro.

Mesmo com 1 a mais e já estando em vantagem no placar, os comandados de Abel Braga continuaram buscando o ataque com bom volume de jogo, até que aos 18 minutos, em uma falha grotesca de Dieyson na tentativa de recuar a bola para o goleiro, Éverton Ribeiro brigou e sofreu mais um pênalti a favor do Flamengo.

Novamente Diego assumiu a responsabilidade pela cobrança, mas dessa vez para na defesa do goleiro Jefferson, que voou no canto direito para defender. O jogo continuou bem movimentado até o fim, mas o placar não sofreu alterações. No fim, o Rubro-Negro garantiu os 3 pontos na estreia do campeonato.