Fluminense aceita pagar metade do salário de Ganso e aguarda decisão do Sevilla

A novela do Tricolor com o meio campista Paulo Henrique Ganso ganhou um novo capítulo na tarde desta segunda-feira (21). Após ter a proposta recusada pelo Sevilla (ESP) e o mesmo mudar de ideia na negociação do empréstimo para venda, o Fluminense voltou a negociar com o clube espanhol para tentar a vinda de Ganso para o tricolor das Laranjeiras.

No primeiro momento a proposta do Flu era de pagar os 25% junto ao Sevilla (ESP) até o meio do ano enquanto o Amiens (FRA) pagaria os 50% restantes até o fim do vínculo do atleta. Porém, as negociações emperraram quando o tricolor não aceitou pagar os 50% restantes até o fim de 2019, já que o Amiens (FRA) sairia da divisão no meio do ano. Com isso, o Sevilla (ESP) fez jogo duro e agora quer vender o atleta.

A diretoria tricolor não desistiu da contratação e segue na cola do clube espanhol buscando o atleta. Dessa vez, uma nova proposta foi enviada onde o clube aceita pagar os 50% restantes do salário até o fim de 2019. O Amiens (FRA) já concordou em pagar sua parte até o meio do ano, basta agora o Sevilla (ESP) aceitar a oferta para que Paulo Henrique Ganso seja jogador do Fluminense.

Vale lembrar que a novela já passou por diversas reviravoltas, no inicio do ano a negociação era tratada com muito otimismo, tendo em vista que praticamente todas as partes estavam acertadas, porém, o negativo do Sevilla (ESP) fez com que a negociação travasse.

Ganso tem contrato com o clube espanhol até 2021, mas o jogador já conversou com o treinador Fernando Diniz e demonstrou interesse em retornar ao Brasil e principalmente ser comandado pelo técnico. As negociações continuam, mas tanto a torcida como a diretoria ainda não sabem ao certo qual será o fim da novela Ganso.