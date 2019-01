Com show de Yony Gonzalez, Fluminense goleia Americano e vence a primeira em 2019

Após tropeço na primeira rodada contra o Volta Redonda, o Fluminense visitou o Americano pela segunda rodada da Taça Guanabara e não tomou conhecimento do adversário, vencendo a partida por 4 x 0.

Everaldo, Yony Gonzalez, Matheus Ferraz e Gustavo Tonoli (contra) foram os autores dos gols da goleada tricolor.

Apesar do pequeno público (1.700 torcedores) e do gramado em menor dimensão que o do Maracanã, o Fluminense dominou a partida do início ao fim, atuando de maneira mais intensa do que na estreia, no estilo pedido pelo técnico Fernando Diniz.

Domínio tricolor no primeiro tempo

Com as estreias de Yony González e Bruno Silva, o Fluminense começou a partida buscando as ações, atacando o Americano no campo adversário, diferentemente do que ocorreu na estréia contra o Volta Redonda, no qual o time tentou chamar o adversário para uma marcação mais alta.

Logo aos nove minutos, Luciano encontrou um excelente passe para Yony Gonzalez, que finalizou da entrada da área, de primeira, e a bola tocou no pé da trave do gol do Americano.

A posse de bola tricolor era visível e o gol era questão de tempo, até uma ótima triangulação entre Everaldo, Daniel e Luciano, que acabou com a finalização com a canhota de Everaldo, que marcou o primeiro gol do Fluminense em Saquarema. O gol saiu após incansável troca de passes ao redor da área da equipe de Campos.

O poder ofensivo do Americano era inexistente e a equipe não um sistema forte de marcação, ficando perdido entre os passes curtos do Fluminense. O tricolor administrou o placar por todo o final da primeira etapa.

Daniel e Gonzalez desequilibram no segundo tempo

O tricolor iniciou a segunda etapa na mesma intensidade do primeiro tempo. Após erro na saída de bola do goleiro Luis Henrique, Daniel recebeu passe de Everaldo, chutou meio sem jeito, a bola quica na linha e o zagueiro do Americano salvou o segundo gol tricolor. O tricolor continuava pressionando e aos dezesseis minutos saiu o segundo gol: Após cruzamento forte de Ibañez, Everaldo salvou a jogada, encontrou Yony Gonzalez que tentou cruzar, mas a bola desviou em Gustavo Tonoli, enganando o goleiro Luis Henrique, ampliando o placar para o tricolor.

O Americano não conseguia jogar e o Fluminense neutralizava facilmente as investidas da equipe mandante. Três minutos após o segundo gol, saiu o terceiro gol tricolor: Daniel cobrou falta com categoria, na cabeça de Matheus Ferraz, que cabeceou sozinho, sem chances para o goleiro.

Fernando Diniz mudou o time, dando chances aos estreantes Caio Henrique e Mateus Gonçalves, além da reestreia de Nathan Ribeiro na zaga.

Nas poucas oportunidades em que o Americano tentou marcar na saída de bola do Fluminense, o tricolor aproveitou os espaços para fechar o placar: Daniel, sozinho, encontrou Yony Gonzalez, que usou sua conhecida velocidade para alcançar a bola, ajeitar o corpo e tirar bonito do goleiro Luis Henrique, batendo no cantinho e decretando a primeira vitória de Fernando Diniz no comando tricolor.

Em entrevistas após o jogo, o Colombiano Yony Gonzalez contou como foi sua primeira experiência com a camisa do Fluminense.

“Feliz por fazer dois gols. Nem em sonho imaginava isso. Fico feliz de ter ajudado e dado alegria aos torcedores”

O Fluminense terminou a rodada na segunda colocação do Grupo B, enquanto o Americano ficou em terceiro lugar. Na próxima rodada, o Tricolor recebe a Portuguesa, enquanto o Americano visita o Vasco da Gama, ambos os jogos ocorrem no Domingo (27).