Conheça os valores que levaram Jadsom, do Sport, para o Cruzeiro

Em uma situação muito delicada financeiramente, o Sport teve que abrir mão de uma de suas grandes revelações da base. Ao aceitar vender o jovem volante Jadsom, a diretoria rubro-negra já previa um efeito negativo diante de seu torcedor. O estado complicado referente a falta de receita em conjunto a algumas dívidas com atletas dos últimos dois/três anos fez a proposta do Cruzeiro fazer o presidente Milton Bivar aceitar entrar em um labirinto sem mapa e dar o aval para o negócio.

Para se ter uma ideia e autentificar a venda de Jadsom como “sacrifício”, internamente o jogador era visto da mesma forma que externamente. Tanto que, o Sport tentava renovar seu contrato que já era validado até 2021. A iniciativa fazia parte da ênfase em valorizar a base, concedendo um aumento salarial considerável a um jogador que pouco foi visto no time de cima. Foi assim, por exemplo, que o zagueiro Chico assinou novo vínculo.

Numa linha oposta a da renovação, pessoas que cuidam da carreira de Jadsom começaram a receber sondagens. O Sporting de Portugal e o Atlhetico Paranaense entraram em cena dispostos a levar o jogador da Ilha. Foi o clube do Paraná, por sinal, que esteve muito perto de comprar Jadsom. A negociação era vista como avançada até o surgimento do Cruzeiro. Um representante próximo ao jogador entrou em contato com o renomado empresário André Cury, que encaminhou o nome como “grande oportunidade” a equipe celeste. Por último, os mineiros apareceram com valores superiores aos paranaenses: tanto em manutenção de passe quanto em dinheiro.

Jadsom

Tratada como boa pelo Sport, a proposta do Cruzeiro também beneficia bastante o volante. Ao renovar o contrato no meio do ano passado, Jadsom deixou de receber uma ajuda custo para ganhar um salário pouco abaixo de dois mil reais. A ida ao Cruzeiro fará o jogador receber um valor próximo aos R$20 mil mensais. Caso faça parte de um número estipulado de jogos pelo time principal, o salário automaticamente terá acréscimo de mais de 100%. Em relação renovação com o Sport que não saiu do papel, a VAVEL BRASIL apurou que a proposta idealizada era de R$15 mil.

Sport

O Sport receberá um valor próximo a 900 mil reais á vista. O dinheiro, visto como bem-vindo até pela gestão passada ter antecipado algumas cotas (a da Copa do Brasil, por exemplo), ajudará a nova diretoria pôr algumas coisas em dia. Como o pagamento da primeira folha ao elenco principal. Mas além do valor para “agora”, também existe uma expectativa que Jadsom vingue em Minas Gerais e consiga ser negociado por um valor milionário. Nesse cenário, o Sport ficará com quase metade do valor de uma futura negociação.

Tanto o caso de Jadsom como outros recentes deverão ser detalhados em números oficiais na reunião do Conselho Deliberativo, na próxima terça-feira. Á partir daí, também haverá a hipótese dos números serem repassados ao site oficial, no prometido “portal da transparência”.