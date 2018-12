Lateral Norberto está próximo de assinar com Sport 

O Sport está muito próximo de anunciar um novo reforço para a temporada de 2019. O lateral-direito Norberto está apalavrado com o clube rubro-negro e deve ser uma das novidades na reapresentação do elenco, marcada para o dia 3 de janeiro. Com 28 anos, o ala jogou a última Serie A pelo América-MG.

Apesar da diretoria evitar assegurar contratações até que os atletas cheguem a Recife (a única afirmativa até agora veio do treinador Milton Cruz que cravou o acerto com o centroavante Elton), o próprio Norberto já teria assegurado a pessoas próximas que vestirá a camisa do Sport no próximo ano.

Jogar no Nordeste não será novidade para o lateral. Baiano de Brumado, Norberto já vestiu as camisas de Bahia, América de Natal e Vitória. Além dos clubes importantes desta região, também jogou no Coritiba, onde conseguiu ganhar visibilidade no cenário nacional.

Pelo América, seu último clube, Norberto atuou 69 partidas em dois anos. Fez dois gols e foi peça importante no título da Serie B de 2017. Além disso, o jogador também possui um acesso com o Vitória, no ano de 2015.